Herend határa tobzódik a csodás napraforgókban (+ fotók)

Veszprém vármegyében ezekben a hetekben valósággal életre kelt a táj: hatalmas, aranyló napraforgómezők színezik a vidéket. A dombok között, utak mentén vagy a falvak szélén sárgálló virágtengerek csalogatják a tekintetet, és nehéz ellenállni, hogy az ember ne kapjon a telefonjához, és ne készítsen egy fotót a látványról. A napraforgó mindig is különleges növény volt – nemcsak a szépsége, hanem a viselkedése is figyelemre méltó. Gyakran mondják róla, hogy követi a Nap járását: reggel kelet felé néz, majd egész nap forog utána, estére pedig nyugat felé tekint. Nem is lenne meglepő, hiszen a neve is erre utal. Ez a mozgás valóban létezik, de csak a bimbós állapotban lévő növényekre igaz. Ahogy a napraforgó eléri a virágzási szakaszt, a szára megszilárdul, és a fej végleg kelet felé fordul – mintha „megdermedne” a reggeli napfény irányában. Ennek oka, hogy a korai napsugarak melegítő hatása serkenti a beporzást, több méhet vonz a virágokra, és így segíti a termésképződést.

Napraforgó - ők párban néznek keletre

Fotó: Fülöp Ildikó

Napraforgó - nem is forog?

De mi van akkor, ha a még nem nyílt bimbós virágok is kelet felé néznek már? Ez is gyakori jelenség. Ilyenkor a növény már átlépett abba az átmeneti fázisba, amikor lelassul vagy leáll a forgás – tehát a bimbó már „felkészült” a virágzásra, és beállt a végső irányába. Az időjárás is befolyásolhatja ezt: tartósan borús vagy szeles időben a növények kevésbé aktívak, és előbb rögzülnek. Emellett egyes napraforgóhibridek eleve nem hajlamosak a napkövetésre, vagy csak nagyon minimálisan „mozognak”.