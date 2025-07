Gaznak hiszik, pedig szuperfood!

Szinte minden kertben felbukkan a mezei porcsin (Portulaca oleracea), és legtöbben egyszerűen kitépik, mint haszontalan gyomot. Pedig ez a húsos levelű, szívós növény ízletes, egészséges, és meglepően sokféleképpen felhasználható a konyhában. Frissessége, enyhén sós-savanykás karaktere kiváló salátaalap, de levest, savanyúságot vagy akár sűrítőanyagot is készíthetsz belőle.

Porcsin a salátában: savanykás íze nyáron kiváló

Illusztráció: Medve Zoltán



Miért olyan értékes a porcsin?

Mert egyetlen növényben egyesülnek a következők:

Magas omega-3 zsírsavtartalom – kiemelkedő a növények között.

Vitaminbomba: B-, C-, E-vitamin, béta-karotin.

Ásványi anyagok tárháza: kalcium, magnézium, kálium, vas, cink és sok más mikroelem.

Rostokban és növényi fehérjékben gazdag.

Így készítsd el

1. Salátaként: Nyersen a legfinomabb – friss paradicsommal, uborkával, olívaolajjal, citrommal igazi nyári csemege.

2. Levesekhez, főzelékhez: Spenótszerűen főzhető, de gyorsan puhul, így más zöldségek mellé is kiváló.

3. Szószok, mártások: Joghurtos vagy kefires alaphoz keverve fűszeres, sós-savanykás karaktert ad.

4. Savanyúságként: Ecetes lében vagy fermentálva télire is eltartható, roppanós és frissítő marad.

5. Kapribogyó-helyettesítőként: A magjai és zsenge levelei savanyítva kísértetiesen emlékeztetnek a kapribogyóra.

6. Sóhelyettesítő: Szárítva, pirítva vagy őrölve természetes, enyhén sós fűszerré válik.

7. Szendvicsre, köretnek: Vajaskenyérre, grillételek mellé is remekül illik.

8. Maglisztként: A begyűjtött mag őrölve gabonákhoz, kenyértésztához, kásához is keverhető.

9. Sűrítőként: Főzés után pürésítve kiváló természetes sűrítő levesekbe, főzelékekbe.

Receptek

Nyári porcsinsaláta: paradicsom, uborka, lilahagyma, citromlé, olívaolaj, friss porcsin – a sós-savanykás roppanás miatt nem kell hozzá más!

Porcsinos-joghurtos mártogatós: aprított porcsin + joghurt + fokhagyma + citromhéj.

Savanyított porcsin télire: fokhagymás-ecetes pácban eltéve fantasztikus feltét!

Porcsinfőzelék: krumplival, kevés hagymával főzve, saját magával sűrítve.

Ha valami újat próbálnál ki a reggelihez vagy vendégváráshoz, ez a selymes porcsinpástétom garantáltan meglepetést szerez!