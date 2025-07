A kalandvágyat felváltotta az óvatosság – Országúti rémek vadásztak a stopposokra

Az elkövetők tisztában voltak ezzel a patthelyzettel, és ki is használták őket. Európára kevésbé jellemzőek a ritkában lakott, elszigetelt területek. A rövidebb, tagoltabb útszakaszok biztonságérzetet nyújtanak, ezért lokális szinten elvétve, európai viszonylatban alig-alig hallani ilyen típusú bűncselekményről. Északabbra pedig kifejezetten erősebb a közösségi kontroll, emiatt biztonságosnak ítélik meg ezt az utazási formát.

A gyönyörő balatoni panorámához rengetegen igyekeznek eljutni idén nyáron is

Fotó: kisdiovendeghaz.hu

Habár a stoppolásnak mint életstílusnak – vagy alkalmi segítségkérésnek egy idegentől – egyáltalán nem kellene feszélyeznie egyik résztvevőt sem, bennünk van az óvatosság! Ennek ellenére sokan térnek vissza a régi szokásokhoz, és szívesen felvesznek idegeneket is útitársnak.

Talán egy általános intelem van, ami ideillik: „Jól nézd meg, ki mellé szállsz be – és azt is, kit engedsz be”.