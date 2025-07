A katana útja: egy szamuráj vérvonal öröksége Japántól Magyarországig

Japán kardvívás, családi harcművészeti örökség és hagyományőrző küldetés Magyarországon – mindez egy 91 éves nagymester életében, aki évtizedek óta hazánkban tanít. A „mecseki szamuráj” Szuzuki Kimijosi története egyszerre meglep és lebilincsel. Nagyapja, Makita Sigekacu, Japán utolsó kardforgató nagymestere volt, aki még a Meidzsi-restauráció (1868–1912) időszakban élt. Ilyen felmenőkkel a harcművész mégis Magyarországot választotta otthonául: 1992 óta itt él, családot alapított, és tanítványainak százait oktatta a tradicionális keleti mozgáskultúrára – elsősorban kardvívásra és karatéra, írja a baranyai hírportál.

Harcművészeti misszió: szamuráj kardvívás és ideológiai tanítás a dódzsóban

Fotó: Kálmándy Ferenc

Szuzuki Kimijosi mester révén a japán kultúra egy része ma már hazánk földjén él tovább

A japán oktató, aki egyben hat danos karatemester is, nemcsak harcművészként, de fotóművészként is elismert: egy ideig New Yorkban élt, majd hazájába visszaköltözve fotóriporterként dolgozott. 1986-ban találkozott először magyar művészekkel, akik Japánba látogattak. Az ő meghívásukra érkezett előbb Budapestre, majd később Pécsre. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, majd 1992-ben végleg letelepedett hazánkban.

Dódzsóját (edzőterem, ahol a harcművészeti foglalkozások zajlanak) 1993-ban nyitotta meg, a kendzsucu oktatását öt évre rá kezdte el. A szenszei (a tanítványok így szólítják a mesterüket japán hagyomány szerint) 2017-ben állami kitüntetést kapott a japán kultúra hazai népszerűsítéséért. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a japán harcművészetek és szellemiség elismert részévé váljanak a hazai szellemi örökségnek.

A szamurájkultúra hagyománya – japán kardok, fegyelem és spiritualizmus

A japán szamurájkultúra egyik legfontosabb szimbóluma a katana – a legendásan hajlított penge, amely nem csupán fegyver, hanem művészi és spirituális tárgy is. A kardkészítés mestersége Japánban több száz éves hagyományra tekint vissza. A kovácsolás során a mester több réteg acélt hajtogat, edz, és hőkezeli, hogy a penge egyszerre legyen rugalmas és rendkívül éles. A folyamat akár hónapokig is tarthat, és az elkészült kard szinte személyiséggel bír: minden darab egyedi, és a készítő lelkét is tükrözi.