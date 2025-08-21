4 órája
Fedezd fel a természet titkait hódbőrben, a Pixar új filmjében!
Avatar? Kit érdekelnek a kék manók, ha át lehet kafkázni hódba.
Gondolj csak bele: felkelsz, és nem kell mást tenned, csak enned és egy gátat építened. Ki akar iskolába járni, számlákat fizetni, vagy csak úgy általában felnőtt lenni? A lelki és öncivódást félretéve az Agyugrász, a Pixar új, kissé különc és humoros filmje csak ránk vár.
Hódolatom! Agyugrászra fel!
Ők maguk hintik el az ikonikus utalást a film előzetesében:
Ez olyan, mint az Avatar, csak hódokkal.
A történet szerint kifejlesztenek egy mesterséges állatot, amelyhez csatlakozva megfigyelheted a vadak mindennapjait. Egy lány azonban önkényesen belebújik az egyik ilyen testbe, és itt kezdődik a bonyodalom. Elszabadul a természet vadregényes világában, és kapcsolatba kerül az erdő különböző lakóival.
A filmet 2026. március 6-tól tervezik vetíteni a mozikban. A film előzetesét itt tekintheted meg: