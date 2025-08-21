augusztus 21., csütörtök

A hódon túl

4 órája

Fedezd fel a természet titkait hódbőrben, a Pixar új filmjében!

Avatar? Kit érdekelnek a kék manók, ha át lehet kafkázni hódba.

Gondolj csak bele: felkelsz, és nem kell mást tenned, csak enned és egy gátat építened. Ki akar iskolába járni, számlákat fizetni, vagy csak úgy általában felnőtt lenni? A lelki és öncivódást  félretéve az Agyugrász, a Pixar új, kissé különc és humoros filmje csak ránk vár.

Agyugrász: Avatar csak hódokkal.
Forrás: Pixar

Hódolatom! Agyugrászra fel!

Ők maguk hintik el az ikonikus utalást a film előzetesében:

Ez olyan, mint az Avatar, csak hódokkal.

A történet szerint kifejlesztenek egy mesterséges állatot, amelyhez csatlakozva megfigyelheted a vadak mindennapjait. Egy lány azonban önkényesen belebújik az egyik ilyen testbe, és itt kezdődik a bonyodalom. Elszabadul a természet vadregényes világában, és kapcsolatba kerül az erdő különböző lakóival.

A filmet 2026. március 6-tól tervezik vetíteni a mozikban. A film előzetesét itt tekintheted meg:

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
