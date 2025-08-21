Fedezd fel a természet titkait hódbőrben, a Pixar új filmjében!

Gondolj csak bele: felkelsz, és nem kell mást tenned, csak enned és egy gátat építened. Ki akar iskolába járni, számlákat fizetni, vagy csak úgy általában felnőtt lenni? A lelki és öncivódást félretéve az Agyugrász, a Pixar új, kissé különc és humoros filmje csak ránk vár.

Agyugrász: Avatar csak hódokkal

Forrás: Pixar

Hódolatom! Agyugrászra fel!

Ők maguk hintik el az ikonikus utalást a film előzetesében:

Ez olyan, mint az Avatar, csak hódokkal.

A történet szerint kifejlesztenek egy mesterséges állatot, amelyhez csatlakozva megfigyelheted a vadak mindennapjait. Egy lány azonban önkényesen belebújik az egyik ilyen testbe, és itt kezdődik a bonyodalom. Elszabadul a természet vadregényes világában, és kapcsolatba kerül az erdő különböző lakóival.