21 perce
Mi ez a dallamkürtölés a 82-esen a Bakonyban? Hogy került ide guruló cápa (galéria, videók)
A Zircet, a Magas-Bakonyt átszelő 82-es főúton pénteken reggeltől folyamatosan matricákkal, zászlókkal, lámpákkal, plüssállatokkal vagy más módon feldíszített járgányok hívták fel magukra a figyelmet, azért is, mert vezetőik integettek, dallamkürtöt használtak. Milyen autók ezek? Milyen raliról van szó? – kérdezgették olvasóink, ezért utánajártunk.
A színes, mintás autók egyikének tetején még egy majmot és egy mamutot is felfedeztünk. Egy másik cápaként hasított végig a 82-es főútnak a zirci apátság mellett vezető szakaszán. Érdemes megnézni fotóinkat és videóinkat a járgányokról, amelyekkel sofőrjeik így hódították meg a Bakonyt. Az látszott, hogy kimondottan jókedvűen tették és örültek, integettek az út széléről rájuk csodálkozóknak, megnyomták a kedvükért a dallamkürtöt. Kalandjáték? Rali? Kiderült.
Autóval, de legalább húszévessel
A sorszámokkal ellátott autók feliratai és internetes keresgélésünk alapján úgy tűnik, a Carbage Run futamán vettek részt a vidám csapat tagjai. Nem is egy új versenyről van szó, hanem a régi autókat, pontosabban az öreg autókat tisztelők, élvezők népszerű hobbijáról.
A Carbage Run oldala szerint rendszeresen szerveznek európai utazásokat, közúti túrákat és ralikat legfeljebb 1000 euróba kerülő és legalább 20 éves autóval rendelkezőknek.
Még nincs Ferrarid vagy Bentley-d? Ne spórolj tovább, mert a Carbage futam sokkal szórakoztatóbb!
– ez a felhívás nagyon megtetszett nekünk is.
A 2009-ben indult ralizáshoz már rengetegen csatlakoztak az elmúlt években és úgy tűnik, többen függővé váltak.
A legutóbbi, 2025-ös nyári eseményük pedig a Carbage Run Bosnien & Serbien volt. Arról tarthattak hazafelé a 82-es főúton, a Bakonyban Győr felé autózók.
Mi ez a dallamkürtölés a 82-esen a Bakonyban? Hogy került ide guruló cápaFotók: Rimányi Zita/Napló
Carbage Run
- A szervezők a résztvevőknek azt javasolják, hogy a lehető legeredetibb autóval induljanak a versenyen. Egy olyan autóval, ami felkelti az emberek figyelmét és magukra vonzzák vele a tekinteteket.
- Egy hétig autózhatnak Európa útjain csomó másik, hozzájuk hasonlóan jó értelemben véve őrült emberrel.
- A városok és falvak, amelyeken áthaladnak, még 20 év múlva is róluk fognak beszélni! – ezt gondolják a résztvevők.
- A Carbage Run kihívásai jellemzően 5 naposok és jellemzően 2000 kilométeres táv megtételét jelentik.
- Minden nap feladatokat kapnak a versenyzők és pontokat gyűjtenek.
- A feladatok bizarr helyzetekbe sodorhatják őket, így azokat sokáig emlegethetik.
- Közben lenyűgöző helyeket járhatnak be.
A Carbage Run nem a sebességről és az időről szól, hanem sokkal inkább a kreativitásról, a kalandról és a szórakozásról.
Nem vagy igazi Carbage Runner, ha az autód nem romlik el! A Carbage Runon nincs vontatás, nincs autómentés és nincs műszaki támogatás – de biztosan nem vagy egyedül. Számíthatsz a futamon résztvevő társaidra, mivel az évek során kiderült, bevált alapelvnek bizonyult, hogy a versenyzők mindig segítenek egymásnak. Most már egy nagy családhoz tartozol
– vallják a rali szervezői.
Kvíz – Felismered a televíziózás hőskorának bemondóit fiatalkori fotóik, műsoraik alapján?Felismeri mind a 7 legendás tévébemondót a retrófotókon?