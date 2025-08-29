augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Európai rali

1 órája

Mi ez a dallamkürtölés a 82-esen a Bakonyban? Így került ide guruló cápa (galéria, videók)

Címkék#főút#Carbage Run#cápa#Európa#bakony#verseny#autó#zászló#járgány#rali

A Zircet, a Magas-Bakonyt átszelő 82-es főúton pénteken reggeltől folyamatosan matricákkal, zászlókkal, lámpákkal, plüssállatokkal vagy más módon feldíszített járgányok hívták fel magukra a figyelmet, azért is, mert vezetőik integettek, dallamkürtöt használtak. Milyen autók ezek? Milyen raliról van szó? – kérdezgették olvasóink, ezért utánajártunk. 

Rimányi Zita

A színes, mintás autók egyikének tetején még egy majmot és egy mamutot is felfedeztünk. Egy másik cápaként hasított végig a 82-es főútnak a zirci apátság mellett vezető szakaszán. Érdemes megnézni fotóinkat és videóinkat a járgányokról, amelyekkel sofőrjeik így hódították meg a Bakonyt. Az látszott, hogy kimondottan jókedvűen tették és örültek, integettek az út széléről rájuk csodálkozóknak, megnyomták a kedvükért a dallamkürtöt. Kalandjáték? Rali? Kiderült.

Ezt az autót nyugodtan nevezhetjük az utak cápájának. A 82-esen fotóztuk le a Bakonyban, amikor elhaladt a zirci apátság mellett.
Ezt az autót nyugodtan nevezhetjük az utak cápájának. A 82-esen fotóztuk le a Bakonyban, amikor elhaladt a zirci apátság mellett.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Autóval, de legalább húszévessel

A sorszámokkal ellátott autók feliratai és internetes keresgélésünk alapján úgy tűnik, a Carbage Run futamán vettek részt a vidám csapat tagjai. Nem is egy új versenyről van szó, hanem a régi autókat, pontosabban az öreg autókat tisztelők, élvezők népszerű hobbijáról.

Sokan felfigyeltek Zircen pénteken a felmatricázott, feldíszített, feltűnő autókra. 
Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Carbage Run oldala szerint rendszeresen szerveznek európai utazásokat, közúti túrákat és ralikat legfeljebb 1000 euróba kerülő és legalább 20 éves autóval rendelkezőknek.

Még nincs Ferrarid vagy Bentley-d? Ne spórolj tovább, mert a Carbage futam sokkal szórakoztatóbb!

– ez a felhívás nagyon megtetszett nekünk is.

A 2009-ben indult ralizáshoz már rengetegen csatlakoztak az elmúlt években és úgy tűnik, többen függővé váltak. 

A legutóbbi, 2025-ös nyári eseményük pedig a Carbage Run Bosnien & Serbien volt. Arról tarthattak hazafelé a 82-es főúton, a Bakonyban Győr felé autózók. 

Mi ez a dallamkürtölés a 82-esen a Bakonyban? Hogy került ide guruló cápa

Fotók: Rimányi Zita/Napló

Carbage Run

  • A szervezők a résztvevőknek azt javasolják, hogy a lehető legeredetibb autóval induljanak a versenyen. Egy olyan autóval, ami felkelti az emberek figyelmét és magukra vonzzák vele a tekinteteket. 
  • Egy hétig autózhatnak Európa útjain csomó másik, hozzájuk hasonlóan jó értelemben véve őrült emberrel. 
  • A városok és falvak, amelyeken áthaladnak, még 20 év múlva is róluk fognak beszélni! – ezt gondolják a résztvevők. 
  • A Carbage Run kihívásai jellemzően 5 naposok és jellemzően 2000 kilométeres táv megtételét jelentik. 
  • Minden nap feladatokat kapnak a versenyzők és pontokat gyűjtenek. 
  • A feladatok bizarr helyzetekbe sodorhatják őket, így azokat sokáig emlegethetik.
  • Közben lenyűgöző helyeket járhatnak be.
A Carbage Run nyárvégi eseményének útvonala.
A Carbage Run nyárvégi eseményének útvonala. 
Forrás: Carbage Run

A Carbage Run nem a sebességről és az időről szól, hanem sokkal inkább a kreativitásról, a kalandról és a szórakozásról.

Nem vagy igazi Carbage Runner, ha az autód nem romlik el! A Carbage Runon nincs vontatás, nincs autómentés és nincs műszaki támogatás – de biztosan nem vagy egyedül. Számíthatsz a futamon résztvevő társaidra, mivel az évek során kiderült, bevált alapelvnek bizonyult, hogy a versenyzők mindig segítenek egymásnak. Most már egy nagy családhoz tartozol

– vallják a rali szervezői.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu