Mi ez a dallamkürtölés a 82-esen a Bakonyban? Így került ide guruló cápa (galéria, videók)

A színes, mintás autók egyikének tetején még egy majmot és egy mamutot is felfedeztünk. Egy másik cápaként hasított végig a 82-es főútnak a zirci apátság mellett vezető szakaszán. Érdemes megnézni fotóinkat és videóinkat a járgányokról, amelyekkel sofőrjeik így hódították meg a Bakonyt. Az látszott, hogy kimondottan jókedvűen tették és örültek, integettek az út széléről rájuk csodálkozóknak, megnyomták a kedvükért a dallamkürtöt. Kalandjáték? Rali? Kiderült.

Ezt az autót nyugodtan nevezhetjük az utak cápájának. A 82-esen fotóztuk le a Bakonyban, amikor elhaladt a zirci apátság mellett.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Autóval, de legalább húszévessel

A sorszámokkal ellátott autók feliratai és internetes keresgélésünk alapján úgy tűnik, a Carbage Run futamán vettek részt a vidám csapat tagjai. Nem is egy új versenyről van szó, hanem a régi autókat, pontosabban az öreg autókat tisztelők, élvezők népszerű hobbijáról.

Sokan felfigyeltek Zircen pénteken a felmatricázott, feldíszített, feltűnő autókra.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Carbage Run oldala szerint rendszeresen szerveznek európai utazásokat, közúti túrákat és ralikat legfeljebb 1000 euróba kerülő és legalább 20 éves autóval rendelkezőknek.

Még nincs Ferrarid vagy Bentley-d? Ne spórolj tovább, mert a Carbage futam sokkal szórakoztatóbb!

– ez a felhívás nagyon megtetszett nekünk is.

A 2009-ben indult ralizáshoz már rengetegen csatlakoztak az elmúlt években és úgy tűnik, többen függővé váltak.

A legutóbbi, 2025-ös nyári eseményük pedig a Carbage Run Bosnien & Serbien volt. Arról tarthattak hazafelé a 82-es főúton, a Bakonyban Győr felé autózók.