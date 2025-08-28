41 perce
Badacsonyi éttermek, amelyek már az 1970-es években is legendásak voltak
A Balaton és környéke évtizedek óta a gasztronómia szerelmeseinek is kedvelt célpontja. Badacsony ikonikus éttermei már az 1970-es években is legendás helyszínek voltak, és ma is várják a látogatókat.
A Balaton mindig is több volt egyszerű nyaralóhelynél: a tó környéke évtizedek óta összefonódik a bor, a kultúra és a gasztronómia világával. Különösen igaz ez Badacsony esetében, ahol a tanúhegy lankáin és a part mentén már az 1970-es években is olyan vendéglátóhelyek működtek, amelyek hamar legendássá váltak. Ezek az éttermek nem csupán a helyiek és a turisták kedvenc találkozóhelyei voltak, hanem sokszor művészek, írók és hírességek is megfordultak falai között. Bár a kor hangulata sok mindenben megváltozott, néhány ikonikus helyszín ma is működik, így a látogatók egyszerre élhetik át a múlt nosztalgiáját és a jelen modern gasztronómiai élményeit.
Badacsony éttermei régi hangulatot őriznek
Badacsonyi Hableány Étterem
A Hableány Étterem az 1970-es években a Balaton egyik legismertebb vendéglátóhelyének számított. Falait műalkotások díszítették, és olyan hírességek is megfordultak itt, mint Jókai Mór író és Egri József festő. A hely ma is él: a Laposa-család gondozásában a hagyomány és a modern gasztronómia ötvöződik, így a Hableány ma is a badacsonyi bor- és éttermi élet központja.
Tátika bisztró
1962-ben nyílt meg a Badacsonyi Hajókikötő bejáratánál, épületét Callmeyer Ferenc tervezte. Letisztult, modern külalakja az 1970-es években is feltűnést keltett. Az étterem ma is üzemel, sörözőként és fagylaltozóként is működik, így továbbra is kedvelt pihenőhely a kikötő környékén. A Tátika nemcsak építészeti különlegessége miatt számított kuriózumnak, hanem a balatoni nyaralások egyik emblematikus helyszíne is lett.
Badacsonyi Központi SZOT Étterem
A SZOT üdülők központi vendéglátóhelyeként ismerték a hetvenes években. Korabeli fényképek tanúsága szerint igazi találkozóhely volt a turisták és a helyiek számára egyaránt. Ma már nem működik, de a helyszín a régi idők nyaralásait, a balatoni üdülőkorszak emlékeit idézi.
Kisfaludy Ház Étterem
A hegytetőn álló Kisfaludy Ház az 1970-es években igazi kirándulócélpontnak számított: a vendégek a magyar konyha klasszikus ételei mellett a Badacsony legszebb panorámáját élvezhették. Az épület ma is a borvidék egyik emblematikus helye, ahol a történelmi múlt és a modern vendéglátás különleges egységet alkot.
Badacsony vendéglátóhelyei egyedülálló módon őrzik a balatoni gasztronómia aranykorának emlékeit. Bár néhány ikonikus helyszín már csak a múltból köszön vissza, a mai éttermekben a hagyomány, a panoráma és a vendégszeretet ugyanúgy megmaradt – így a Balaton ízeihez a múlt nosztalgiája is hozzátartozik.