Megalkothatod a Balaton hivatalos desszertjét – a te recepted is győzhet!

A Balaton nemcsak nyáron kínál különleges élményeket. Tavasszal a friss zöld lombok, nyáron a vízparti hangulat, ősszel a szőlő és a dió illata, télen pedig a csendes, hófödte táj varázsolja el a látogatókat. Most a régió gasztronómiája is bekapcsolódik ebbe a négyévszakos élménybe: megszülethet a Balaton hivatalos süteménye.

A versenyzők balatoni borokkal, szezonális gyümölcsökkel és csonthéjasokkal alkothatják meg süteményeiket

Fotó: pexels.com

A Balaton ízei inspirálnak mindenkit

A Balaton sütije 2025 versenyen bárki próbára teheti cukrásztudását, aki képes a balatoni ízekből izgalmas desszertet alkotni. A fő cél, hogy a sütemény ne csak finom legyen, hanem a régió jellegzetes alapanyagaival és kreativitással is tükrözze a Balaton sokszínűségét. Az ötletgazdák, a VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, olyan alkotásokat várnak, amelyek minden évszakban új élményt adnak a kóstolóknak.

A verseny három kategóriában zajlik:

Balaton sütije 2025: A fődíj nyertese készítheti el a Balaton hivatalos desszertjét, amelyet később a cukrászdákban is meg lehet kóstolni.

Balaton mindenmentes sütije 2025: Azoknak, akik valamilyen ételallergia vagy mentes étrend miatt különleges desszertre vágynak.

Balaton junior sütije 2025: A cukrásztanulók külön versenye, ahol fiatal tehetségek mutathatják meg kreativitásukat és szakmai tudásukat.

A Balaton süteményének megalkotásához elengedhetetlenek a régió jellegzetes ízei: a balatoni borok (olaszrizling, kéknyelű, szürkebarát), a szezonális gyümölcsök (füge, málna, őszibarack) és a csonthéjasok (mandula, dió, mogyoró). A zsűri különösen értékeli a helyi termelőktől származó alapanyagok használatát, mert a cél nem csak a kreativitás, hanem a balatoni gasztronómiai értékek hiteles képviselete is.

A Balaton süteménye tehát minden évszakban más arcát mutatja: nyáron könnyed és gyümölcsös, ősszel a szőlő és dió ízei dominálnak, télen ünnepi hangulatot idéz, tavasszal pedig frissítően könnyed.

A nevezési határidő 2025. szeptember 22., nyilvános zsűrizés október 12-én a siófoki Thanhoffer Villában zajlik, az eredményhirdetés pedig a badacsonyi Füge Fesztiválon lesz. Nevezni ingyenesen lehet: cukrászdák, éttermek, szállodák, kézműves pékségek, valamint egyéni vállalkozók jelentkezhetnek. A nevezési lapok elérhetők a visitbalaton365.hu és a cukraszat.net oldalakon