Nyárvégi sóhaj a Balatonnál (galéria)

A Balaton-parton magányosan hevertek a csónakok, a vízibiciklik árnyékban pihentek, mintha maguk is érezték volna: most nincs kedve senkinek útra kelni. A napernyők vörös vászna alatt nem ült senki, a padok között a szél kereste a társaságot.

A Balaton-part a nyár vége felé közeledve elcsendesül

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

A Balaton más arcát mutatta – csendesebbet, komolyabbat. A hullámok lassan, türelmesen mosták a partot, mintha csak a nyár utolsó emlékeit akarnák elvinni. A víz színe mélyebb volt, a táj szinte megkönnyebbült, hogy egy pillanatra megpihenhetett a rohanás után.