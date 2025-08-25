augusztus 25., hétfő

Augusztus margójára

Nyárvégi sóhaj a Balatonnál (galéria)

Címkék#Balaton#nyár#víz#part#csónak

A nyárnak lassan elfogy az ereje. A hétvégén a szél játszott a víz felszínén, s a nap fénye is csak félénken szűrődött át a felhők résein. A strand, amely néhány hete még gyerekzsivajtól, fröcsköléstől és nevetéstől volt hangos, most szinte üresen várta a látogatókat.

Veol.hu

A Balaton-parton magányosan hevertek a csónakok, a vízibiciklik árnyékban pihentek, mintha maguk is érezték volna: most nincs kedve senkinek útra kelni. A napernyők vörös vászna alatt nem ült senki, a padok között a szél kereste a társaságot.

A Balaton-part a nyár vége felé közeledve elcsendesül
A Balaton-part a nyár vége felé közeledve elcsendesül
Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

A Balaton más arcát mutatta – csendesebbet, komolyabbat. A hullámok lassan, türelmesen mosták a partot, mintha csak a nyár utolsó emlékeit akarnák elvinni. A víz színe mélyebb volt, a táj szinte megkönnyebbült, hogy egy pillanatra megpihenhetett a rohanás után.

A Balaton-parton csendben állnak a csónakok, a strandokon már érződik a nyár vége

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A strand üressége nem volt szomorú – inkább békés. Olyan pillanat ez, amikor a tó visszaveszi önmagát, amikor a természet és a csend újra teret nyer a nyár végi zsibongás után. Aki ilyenkor végigsétál a parton, valami egészen különleges ajándékot kap: a Balaton valódi nyugalmát.

 

