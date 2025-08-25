augusztus 25., hétfő

Teraszházak a Balaton partján – új lakónegyed születik

Egy különleges, zöldbe burkolózó lakónegyed épül a Balaton partján. A teraszházas fejlesztés Balatonakarattya központjában, mégis elszigetelten valósul meg.

Egy közel 2,5 hektáros területen különleges lakónegyed van születőben. A fejlesztés érdekessége, hogy Balatonakarattya központjában, mégis rejtett környezetben valósul meg, ahol a teraszházas kialakítás és a tudatos tervezés egy modern, zöldbe burkolózó „rezervátum" érzetét kelti, távol a hagyományos lakóparkok zsúfoltságától.

Balatonakarattya központjában teraszházak épülnek, zöld környezetben, elszigetelt nyugalomban. Fotó: ingatlanbazar.hu
Balatonakarattya központjában teraszházak épülnek, zöld környezetben, elszigetelt nyugalomban.
Csend és nyugalom Balatonakarattya teraszházaiban

A hat teraszházból álló épületegyüttes egy részben lesüllyesztett zsákutcából közelíthető meg, így a külvilágtól való elszigeteltség már az érkezéskor érezhető. Az autóforgalom teljesen a mélygarázsba terelődik, így a felszínen kizárólag a zöldfelület, a sétányok és a parkosított környezet marad meg. Ez a megoldás nemcsak a nyugalmat, hanem a természetközeli élményt is erősíti.

A 98 lakásból álló teraszházak lakásai 49 és 149 négyzetméter közötti alapterülettel épülnek, nagy teraszokkal és panorámás kilátással. A kertkapcsolatos, emeleti vagy felső szintű otthonok kialakítása során a természetes fény, a tágasság és a funkcionális elrendezés kapott főszerepet. Az árak mindezt tükrözik: egy 145 négyzetméteres lakás például 334,8 millió forintért vásárolható meg.

A közös kertet tájépítész tervezte: dombos, vadvirágos mezőkkel és cserjés részekkel őrzi a telek eredeti jellegét. A medence és a közösségi funkciók (jóga- és fitneszterem, wellness) inkább egy visszavonulásra csábító üdülőhely hangulatát idézik, mintsem egy tipikus lakóingatlanét.

Fotó: ingatlanbazar.hu
A műszaki tartalom a mai igényekhez igazodik: közel nulla energiaigényű épületek, hőszivattyús hűtés-fűtés, háromrétegű üvegezés, okosotthon-rendszer előkészítése. Az infrastruktúra is a teljes elszigeteltséget szolgálja: rendszámfelismerő beléptetés, kamerarendszer és mélygarázs biztosítja a zárt közösség biztonságát.

