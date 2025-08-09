augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Barátság egy életen át

Már hagyománnyá vált, hogy minden évben egy egész hétvégét együtt töltök két barátnőmmel, akiket óvodáskorom óta ismerek. De vajon mi a titka a hosszú barátságunknak?

Szilas Lilla

Két barátnőmet még az óvodában ismertem meg, majd velük együtt végeztem el az általános iskolát is. A gimnáziumi felvételik során azonban három különböző helyre kerültünk, ami nagyon megijesztett, azt gondoltam, ez a barátságunk vége. 

Egy barátságot nehéz fenntartani, de megéri
Fotó: Unsplash

Azonban a középiskolai évek alatt is rendszeresen beszéltünk egymással, és rájöttünk, hogy nem szükséges mindennap találkozni és beszélni ahhoz, hogy egy barátságot fenntartsunk. 

Felnőttként is ápolhatjuk a barátságot

Az egyetem aztán más városokba sodort minket, de ennek ellenére is ragaszkodtunk egymáshoz. Bár ahogy telik az idő, egyre kevesebb a szabadidőnk, egymásra mégsem sajnáljuk. Most, munka mellett is sikerült megoldanunk, hogy egy teljes hétvégét együtt töltsünk, az ilyen alkalmak pedig mindig örök emlékek lesznek a szívünkben. 

 

