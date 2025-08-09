Barátság egy életen át

Két barátnőmet még az óvodában ismertem meg, majd velük együtt végeztem el az általános iskolát is. A gimnáziumi felvételik során azonban három különböző helyre kerültünk, ami nagyon megijesztett, azt gondoltam, ez a barátságunk vége.

Egy barátságot nehéz fenntartani, de megéri

Fotó: Unsplash

Azonban a középiskolai évek alatt is rendszeresen beszéltünk egymással, és rájöttünk, hogy nem szükséges mindennap találkozni és beszélni ahhoz, hogy egy barátságot fenntartsunk.

Felnőttként is ápolhatjuk a barátságot

Az egyetem aztán más városokba sodort minket, de ennek ellenére is ragaszkodtunk egymáshoz. Bár ahogy telik az idő, egyre kevesebb a szabadidőnk, egymásra mégsem sajnáljuk. Most, munka mellett is sikerült megoldanunk, hogy egy teljes hétvégét együtt töltsünk, az ilyen alkalmak pedig mindig örök emlékek lesznek a szívünkben.