Barátság egy életen át
Már hagyománnyá vált, hogy minden évben egy egész hétvégét együtt töltök két barátnőmmel, akiket óvodáskorom óta ismerek. De vajon mi a titka a hosszú barátságunknak?
Két barátnőmet még az óvodában ismertem meg, majd velük együtt végeztem el az általános iskolát is. A gimnáziumi felvételik során azonban három különböző helyre kerültünk, ami nagyon megijesztett, azt gondoltam, ez a barátságunk vége.
Azonban a középiskolai évek alatt is rendszeresen beszéltünk egymással, és rájöttünk, hogy nem szükséges mindennap találkozni és beszélni ahhoz, hogy egy barátságot fenntartsunk.
Felnőttként is ápolhatjuk a barátságot
Az egyetem aztán más városokba sodort minket, de ennek ellenére is ragaszkodtunk egymáshoz. Bár ahogy telik az idő, egyre kevesebb a szabadidőnk, egymásra mégsem sajnáljuk. Most, munka mellett is sikerült megoldanunk, hogy egy teljes hétvégét együtt töltsünk, az ilyen alkalmak pedig mindig örök emlékek lesznek a szívünkben.