augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy kép, amit talán mindenki ismer

1 órája

Több volt, mint a világ leghíresebb fotója – a Bliss története

Címkék#Windows XP#világhírű#fotózás#történelem

A világ talán legtöbbet megtekintett tájképe sosem szerepelt képeslapon – mégis milliárdok látták nap mint nap. A Windows XP ikonikus háttérképe, a „Bliss” domb ma már szőlősorokat rejt, nem forgó homokórát. Ismerje meg a fotó keletkezésének hihetetlen történetét!

Csizi Péter

A világ egyik legismertebb és legtöbbet látott fotója nem egy világhírű műteremből vagy gondosan megtervezett fotózásból származik, hanem egy spontán pillanatból, Kalifornia dombjai között. 1996-ban Charles O’Rear, a National Geographic korábbi fotósa épp a barátnőjéhez autózott a Napa borvidék határán, amikor egy különösen zöld, gazos domboldal mellett elhaladva megállásra késztette valami. A „Bliss” dombot pár évvel korábban egy filoxérajárvány miatt kivonták a művelésből, így szőlőtőkéktől mentes, vadon növő füvek borították. A friss eső után kitisztult égbolt és a telt zöld mező szinte természetellenesen tiszta látványt nyújtott.

A „Bliss” valószínűleg nemcsak a legismertebb, hanem a legtöbbet látott fénykép is a modern történelemben
A „Bliss” valószínűleg nemcsak a legismertebb, hanem a legtöbbet látott fénykép is a modern történelemben 
Forrás: www.reddit.com

O’Rear megállt, elővette Mamiya RZ67 kameráját, és néhány képet készített Velvia filmre, amely köztudottan élénkíti a színeket. A fotós azonban hangsúlyozta: a képen semmiféle digitális utómunka nem történt, a természet és az analóg technika együttese hozta létre a látványos kompozíciót. A képet eredetileg Bukolikus zöld dombok néven árulta a stockfotó-piacon – mígnem 2000-ben a Microsoft megvásárolta a teljes jogot a fotóra, és „Bliss” néven tette meg alapértelmezett háttérképpé a hamarosan megjelenő Windows XP operációs rendszerben.

A „Bliss” – magyarul „Öröm” –nyugalmával és friss színeivel ikonikussá vált

A Microsoft nemcsak licencelni akarta a Bliss-t, hanem minden jogot megvásárolt hozzá – és ezért hajlandó volt mélyen a zsebébe nyúlni. Bár a pontos összeget titoktartási szerződés védi, Charles O’Rear szerint a tranzakció az egyik legnagyobb összeg volt, amit valaha egyetlen fotóért kifizettek – becslések szerint hat számjegyű dollárösszegről lehetett szó. A képet eredetileg futárszolgálattal küldték volna Seattle-be, ám amikor a szolgáltatók megtudták, milyen értékű szállítmányról van szó, visszautasították a küldeményt, mivel a biztosításuk nem fedezte volna a kockázatot. Így végül a Microsoft repülőjegyet vett O’Rearnak, és személyesen kellett Seattle-be vinnie a filmtekercset, amit aztán a cég örökre digitális legendává emelt.

 A Windows XP-t több mint 1 milliárd számítógépre telepítették világszerte, és szinte minden felhasználónál ezzel a háttérrel indult el az asztal. Sokan soha nem is változtatták meg, így a fotó naponta milliók képernyőjén jelent meg – anélkül, hogy keresni kellett volna. A Microsoft lépése révén a „Bliss” a digitális korszak egyik legismertebb képe lett, amely valószínűleg a történelem legtöbbet látott fotójává vált.

Bár technikailag nincs hivatalosan hitelesített „legtöbbet megtekintett kép” cím, az iparági konszenzus szerint a Bliss az. A digitális világ első évtizedeinek vizuális emlékműve lett – egy olyan kép, amelynek eredetét sokáig rejtély övezte, és amelyet sokan különböző országokhoz kötöttek. Pedig a valóság egyszerűbb volt: egy amerikai domb, egy fotós jó időzítése, és a szoftvertörténelem egyik legnagyobb dobása.

Közelebbről már nem sugároz olyan örömöt a helyszín, mint a neve jelenti
Fotó: wikipedia

A „Bliss-domb” ma – visszatérés a szőlőhöz

Aki ma felkeresi a híres dombot Kaliforniában, egészen más látványban részesül. 2006-tól kezdve a területet újra művelés alá vonták, visszatelepítették rá a szőlőt, és a természetes zöld mezőt mára gondosan rendezett tőkék váltották fel. A vadon növő gyep és a békés, festményszerű táj eltűnt – helyette strukturált borvidéki látkép fogadja a látogatót.

A 2025-ben készült fotók tanúsága szerint a Bliss-domb ma már inkább emlékmű, mint valóság. Bár továbbra is gyönyörű, eltűnt belőle az a véletlenszerű báj, ami annak idején O’Reart megfogta. A nosztalgia megmaradt, de a domb maga átalakult – visszatért ahhoz a funkciójához, amit a fotózás előtti évtizedekben is betöltött: szőlőt termel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu