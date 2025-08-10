Több volt, mint a világ leghíresebb fotója – a Bliss története

A világ egyik legismertebb és legtöbbet látott fotója nem egy világhírű műteremből vagy gondosan megtervezett fotózásból származik, hanem egy spontán pillanatból, Kalifornia dombjai között. 1996-ban Charles O’Rear, a National Geographic korábbi fotósa épp a barátnőjéhez autózott a Napa borvidék határán, amikor egy különösen zöld, gazos domboldal mellett elhaladva megállásra késztette valami. A „Bliss” dombot pár évvel korábban egy filoxérajárvány miatt kivonták a művelésből, így szőlőtőkéktől mentes, vadon növő füvek borították. A friss eső után kitisztult égbolt és a telt zöld mező szinte természetellenesen tiszta látványt nyújtott.

A „Bliss” valószínűleg nemcsak a legismertebb, hanem a legtöbbet látott fénykép is a modern történelemben

Forrás: www.reddit.com

O’Rear megállt, elővette Mamiya RZ67 kameráját, és néhány képet készített Velvia filmre, amely köztudottan élénkíti a színeket. A fotós azonban hangsúlyozta: a képen semmiféle digitális utómunka nem történt, a természet és az analóg technika együttese hozta létre a látványos kompozíciót. A képet eredetileg Bukolikus zöld dombok néven árulta a stockfotó-piacon – mígnem 2000-ben a Microsoft megvásárolta a teljes jogot a fotóra, és „Bliss” néven tette meg alapértelmezett háttérképpé a hamarosan megjelenő Windows XP operációs rendszerben.

A „Bliss” – magyarul „Öröm” –nyugalmával és friss színeivel ikonikussá vált

A Microsoft nemcsak licencelni akarta a Bliss-t, hanem minden jogot megvásárolt hozzá – és ezért hajlandó volt mélyen a zsebébe nyúlni. Bár a pontos összeget titoktartási szerződés védi, Charles O’Rear szerint a tranzakció az egyik legnagyobb összeg volt, amit valaha egyetlen fotóért kifizettek – becslések szerint hat számjegyű dollárösszegről lehetett szó. A képet eredetileg futárszolgálattal küldték volna Seattle-be, ám amikor a szolgáltatók megtudták, milyen értékű szállítmányról van szó, visszautasították a küldeményt, mivel a biztosításuk nem fedezte volna a kockázatot. Így végül a Microsoft repülőjegyet vett O’Rearnak, és személyesen kellett Seattle-be vinnie a filmtekercset, amit aztán a cég örökre digitális legendává emelt.

A Windows XP-t több mint 1 milliárd számítógépre telepítették világszerte, és szinte minden felhasználónál ezzel a háttérrel indult el az asztal. Sokan soha nem is változtatták meg, így a fotó naponta milliók képernyőjén jelent meg – anélkül, hogy keresni kellett volna. A Microsoft lépése révén a „Bliss” a digitális korszak egyik legismertebb képe lett, amely valószínűleg a történelem legtöbbet látott fotójává vált.