Borostyánba zárt pillanatok – A természet saját időgépe a kezünkben

A borostyán valójában nem más, mint évmilliókkal ezelőtt kifolyt fa­gyanta, amely a föld mélyén kővé vált. A különleges anyag nemcsak szépsége miatt értékes, hanem azért is, mert gyakran apró élőlényeket zárt magába. Egyetlen kőben egy szúnyog, pók vagy növénydarab éppoly épen maradhatott fenn, mintha csak tegnap pusztult volna el – pedig a legtöbb több tízmillió éves. Veszprém megye is büszkélkedhet őskori lelőhellyel, Iharkúton. A világ legjobb borostyán leleteiből az egyik paleontológiával foglalkozó blog gyűjtött remek összegzést.

Talán az egyik legnagyobb tudományos áttörést érte el ez a megkövült borostyán, amely egy dinoszaurusz farkának egy darabja, tollazattal együtt kőbe zárva

Fotó: R.C. McKellar, Royal Saskatchewan Museum

Dinoszaurusztoll borostyánban – amikor a sci-fi valósággá válik

Michael Crichton regénye, az Őslénypark (Jurassic Park) sokáig pusztán fantázia maradt: borostyánba zárt moszkitók DNS-e alapján feltámasztott dinoszauruszok gondolata izgalmas, de tudományosan lehetetlen. A nukleinsavak túl gyorsan bomlanak ahhoz, hogy évmilliókkal később épségben maradjanak. Ám 2016-ban a paleontológusokat is sokkolta egy valódi felfedezés: előkerült egy 99 millió éves burmit (mianmari borostyán), amely egy apró, de annál lenyűgözőbb dinoszaurusz-maradványt rejtett.

A mindössze 4 centiméteres lelet nem más, mint egy fiatal Coelurosauria dinoszaurusz farkának egy darabja, tollazattal együtt. A mikro-CT és mikroszkópos vizsgálatok nemcsak a csontozat bélyegeit mutatták meg, hanem a tollak szerkezetét is: egy központi nyélből kiinduló, ritkás serték, hasonlóan a mai madarak dísztollaikhoz. Ez a lelet óriási szenzációnak számít, mert nem csupán a tollak jelenlétét bizonyítja, hanem azt is, hogy már a mezozoikumban is sokféle funkciót betöltöttek: a repüléstől a díszítésig.

A mezozoikum (középidő) a földtörténeti időskálán a 252 millió évvel ezelőttől 66 millió évvel ezelőttig tartó korszak volt.

Triász – 252–201 millió évvel ezelőtt

Jura – 201–145 millió évvel ezelőtt

Kréta – 145–66 millió évvel ezelőtt

Egy 44 millió éves gekkó maradványait is megőrizte az utókornak az egyik lelet

Fotó: Bauer A. et al, 2005

A gyanta könyörtelen volt: amihez hozzáért, azt foglyul ejtette. A szerencsétlenül járt állatok többé nem szabadulhattak, mozdulatuk, légzésük utolsó pillanata örökre a kőben maradt. Ma ez a tudomány számára felbecsülhetetlen érték. Míg az üledékes kőzetekben többnyire csak csontok és vázak őrződnek meg, addig a borostyán mikrométeres részletességgel mutatja meg a hajszálfinom szőröket, szárnyakat, sőt néha még légbuborékokat is.