3 órája
Borostyánba zárt pillanatok – A természet saját időgépe a kezünkben
A borostyán nem csupán ékszer: évmilliók üzenetét őrzi magában. A gyantába ragadt rovarok és növények mikroszkopikus részletességgel mesélnek a földtörténeti múlt élővilágáról. Egy tenyérnyi borostyánkő valójában ablak a régmúltba, amely újraírhatja, amit az élet fejlődéséről tudunk.
A borostyán valójában nem más, mint évmilliókkal ezelőtt kifolyt fagyanta, amely a föld mélyén kővé vált. A különleges anyag nemcsak szépsége miatt értékes, hanem azért is, mert gyakran apró élőlényeket zárt magába. Egyetlen kőben egy szúnyog, pók vagy növénydarab éppoly épen maradhatott fenn, mintha csak tegnap pusztult volna el – pedig a legtöbb több tízmillió éves. Veszprém megye is büszkélkedhet őskori lelőhellyel, Iharkúton. A világ legjobb borostyán leleteiből az egyik paleontológiával foglalkozó blog gyűjtött remek összegzést.
Dinoszaurusztoll borostyánban – amikor a sci-fi valósággá válik
Michael Crichton regénye, az Őslénypark (Jurassic Park) sokáig pusztán fantázia maradt: borostyánba zárt moszkitók DNS-e alapján feltámasztott dinoszauruszok gondolata izgalmas, de tudományosan lehetetlen. A nukleinsavak túl gyorsan bomlanak ahhoz, hogy évmilliókkal később épségben maradjanak. Ám 2016-ban a paleontológusokat is sokkolta egy valódi felfedezés: előkerült egy 99 millió éves burmit (mianmari borostyán), amely egy apró, de annál lenyűgözőbb dinoszaurusz-maradványt rejtett.
A mindössze 4 centiméteres lelet nem más, mint egy fiatal Coelurosauria dinoszaurusz farkának egy darabja, tollazattal együtt. A mikro-CT és mikroszkópos vizsgálatok nemcsak a csontozat bélyegeit mutatták meg, hanem a tollak szerkezetét is: egy központi nyélből kiinduló, ritkás serték, hasonlóan a mai madarak dísztollaikhoz. Ez a lelet óriási szenzációnak számít, mert nem csupán a tollak jelenlétét bizonyítja, hanem azt is, hogy már a mezozoikumban is sokféle funkciót betöltöttek: a repüléstől a díszítésig.
A mezozoikum (középidő) a földtörténeti időskálán a 252 millió évvel ezelőttől 66 millió évvel ezelőttig tartó korszak volt.
- Triász – 252–201 millió évvel ezelőtt
- Jura – 201–145 millió évvel ezelőtt
- Kréta – 145–66 millió évvel ezelőtt
A gyanta könyörtelen volt: amihez hozzáért, azt foglyul ejtette. A szerencsétlenül járt állatok többé nem szabadulhattak, mozdulatuk, légzésük utolsó pillanata örökre a kőben maradt. Ma ez a tudomány számára felbecsülhetetlen érték. Míg az üledékes kőzetekben többnyire csak csontok és vázak őrződnek meg, addig a borostyán mikrométeres részletességgel mutatja meg a hajszálfinom szőröket, szárnyakat, sőt néha még légbuborékokat is.
A borostyánok többnyire lelőhelyeikről kapták nevüket: a mianmari burmit 99 millió éves titkokat őriz, a szicíliai szimetit a mediterrán világ darabkáit, míg hazánkban az ajkai ajkait ad izgalmas betekintést a kréta kor erdeinek világába. A magyar borostyán ritka kincs, amely 83 millió évvel ezelőtti síklápi fenyvesekből származik.
A borostyán tehát jóval több, mint egy szép ásvány vagy ékszeralapanyag. Ez a természet saját időgépe: egy pillanatfelvétel a régmúltból, amelyben egyszerre van jelen szépség, tragédia és tudományos érték. Amikor belenézünk, nem csupán egy kődarabot látunk, hanem magát a múltat – ahogy örökre megdermedt.
