Családi nyaralás: a túlélőtúra, amit minden évben önként vállalunk

Címkék#ötlet#naptej#családi nyaralás#térkép

Titzl Vivien

A családi nyaralás ötlete mindig idillinek tűnik… egészen addig, amíg el nem indulunk. Apa szerint „minek annyi csomag?”, anya szerint „biztosan nem elég”, a gyerekek szerint pedig „unalmas” – és még a házból sem léptünk ki. Az autóban természetesen a klíma csak apának jó, a rádió csak anyának, a tesók pedig kétpercenként kérdezik: „Ott vagyunk már?”

Forrás: pexels.com/Illusztráció 

Az első pihenőnél anya rájön, hogy a szendvicsek a konyhapulton maradtak, apa pedig, hogy a térképet az autó helyett a szomszéd postafiókjába csúsztatta. A gyerekek addigra már felfedezték a kocsi minden gombját, beleértve azt is, ami kinyitja a csomagtartót menet közben.

A célhoz érve persze mindenki boldog – legalábbis öt percig. Amíg a szúnyogok meg nem találják a kempingszéket foglaló apát, anya el nem veszti a naptejet, a gyerekek pedig össze nem vesznek azon, ki aludjon a felső ágyon.

És ilyenkor, mikor már mindenki kimerült, valaki kimondja: „Jövőre is jövünk, ugye?”

 

