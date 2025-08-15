A családi nyaralás ötlete mindig idillinek tűnik… egészen addig, amíg el nem indulunk. Apa szerint „minek annyi csomag?”, anya szerint „biztosan nem elég”, a gyerekek szerint pedig „unalmas” – és még a házból sem léptünk ki. Az autóban természetesen a klíma csak apának jó, a rádió csak anyának, a tesók pedig kétpercenként kérdezik: „Ott vagyunk már?”

Családi nyaralás: a túlélőtúra, amit minden évben önként vállalunk

Az első pihenőnél anya rájön, hogy a szendvicsek a konyhapulton maradtak, apa pedig, hogy a térképet az autó helyett a szomszéd postafiókjába csúsztatta. A gyerekek addigra már felfedezték a kocsi minden gombját, beleértve azt is, ami kinyitja a csomagtartót menet közben.

A célhoz érve persze mindenki boldog – legalábbis öt percig. Amíg a szúnyogok meg nem találják a kempingszéket foglaló apát, anya el nem veszti a naptejet, a gyerekek pedig össze nem vesznek azon, ki aludjon a felső ágyon.

És ilyenkor, mikor már mindenki kimerült, valaki kimondja: „Jövőre is jövünk, ugye?”