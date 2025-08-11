Iharkút – Magyarország dinoszaurusz-fővárosa

Az iharkúti bauxitbánya egykori külszíni fejtéseiben a Bakonyban található Magyarország egyik legjelentősebb őshüllő és dinoszaurusz lelőhelye. A bánya működése miatt a települést felszámolták, lakosait többek közt Ajkára, Herendre és Pápára költöztették, a területet pedig a bauxit kitermelésére használták. A bánya rekultivációja után a terület a dinoszaurusz-lelőhely kutatásának helyszíne lett, 2000-ben fedezték fel azt a gerinces ősmaradványokat tartalmazó réteget, ami később világhírűvé tette a térséget.

A Pannoniasaurus inexpectatus olyan, mint ha a Jurassic Park egyik dinoszaurusza lenne

Fotó: magyardinoszaurusz.hu

Fosszíliák kincsesbányája: Magyarország egyetlen dinoszaurusz lelőhelye

A Bakony északi részén, egészen különleges leletek kerültek elő: nem tengeri, hanem szárazföldi, rég kihalt állatok fosszíliái. Ez azért számított szenzációnak, mert a késő kréta idején a Pannon-medence nagy részét víz borította, így szárazföldi gerincesek maradványai rendkívül ritkán maradtak fenn. A felfedezés nyomán geológusok, paleontológusok és egyetemi hallgatók minden nyáron visszatértek, hogy lépésről lépésre feltárják Veszprém megye, és egyben Magyarország egyetlen dinoszaurusz lelőhelyét.

Pontokba sűrítve az eddig felfedezett magyar vonatkozású fosszíliák:

Ajkaceratops kozmai – kis termetű, szarvaskoponyás növényevő dinoszaurusz

Bakonydraco galaczi – repülő őshüllő (pteroszaurusz)

Hungarosaurus tormai – páncélos dinoszaurusz

Pannoniasaurus inexpectatus – az első(!) ismert édesvízi moszaszaurusz

Foxemys trabanti – kihalt teknősfaj

Tudományos áttörés – új fajok a nemzetközi terítéken

A feltárásokat az MTA–ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport vezeti, Ősi Attila paleontológus irányításával. Az expedíciók során az elmúlt több mint két évtizedben mintegy harmincféle gerinces állat – köztük halak, kétéltűek, krokodilok, teknősök és dinoszauruszok – maradványai kerültek elő.

A lelőhelyen fedezték fel többek között az Ajkaceratops kozmai nevű kistermetű szarvaskoponyás dinoszauruszt, a Bakonydraco galaczi repülő őshüllőt és a Pannoniasaurus inexpectatus-t, az első ismert édesvízi moszaszauruszt. Iharkútról került elő az eddig ismeretlen teknősfaj, a Foxemys trabanti is – nevét a kutatócsoport Trabantjáról kapta.