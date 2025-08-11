36 perce
Iharkút – Magyarország dinoszaurusz-fővárosa
A Veszprém megyei ásatások immár negyedszázada tartanak – cikkünkben felidézzük huszonöt év lenyűgöző felfedezéseit és legfontosabb mérföldköveit. Magyarország egyetlen dinoszaurusz lelőhelye, Iharkút, új fajokkal, nemzetközi jelentőségű felfedezésekkel és 85 millió éves titkokkal szolgálja ki a kutatókat.
Az iharkúti bauxitbánya egykori külszíni fejtéseiben a Bakonyban található Magyarország egyik legjelentősebb őshüllő és dinoszaurusz lelőhelye. A bánya működése miatt a települést felszámolták, lakosait többek közt Ajkára, Herendre és Pápára költöztették, a területet pedig a bauxit kitermelésére használták. A bánya rekultivációja után a terület a dinoszaurusz-lelőhely kutatásának helyszíne lett, 2000-ben fedezték fel azt a gerinces ősmaradványokat tartalmazó réteget, ami később világhírűvé tette a térséget.
Fosszíliák kincsesbányája: Magyarország egyetlen dinoszaurusz lelőhelye
A Bakony északi részén, egészen különleges leletek kerültek elő: nem tengeri, hanem szárazföldi, rég kihalt állatok fosszíliái. Ez azért számított szenzációnak, mert a késő kréta idején a Pannon-medence nagy részét víz borította, így szárazföldi gerincesek maradványai rendkívül ritkán maradtak fenn. A felfedezés nyomán geológusok, paleontológusok és egyetemi hallgatók minden nyáron visszatértek, hogy lépésről lépésre feltárják Veszprém megye, és egyben Magyarország egyetlen dinoszaurusz lelőhelyét.
Pontokba sűrítve az eddig felfedezett magyar vonatkozású fosszíliák:
- Ajkaceratops kozmai – kis termetű, szarvaskoponyás növényevő dinoszaurusz
- Bakonydraco galaczi – repülő őshüllő (pteroszaurusz)
- Hungarosaurus tormai – páncélos dinoszaurusz
- Pannoniasaurus inexpectatus – az első(!) ismert édesvízi moszaszaurusz
- Foxemys trabanti – kihalt teknősfaj
Tudományos áttörés – új fajok a nemzetközi terítéken
A feltárásokat az MTA–ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport vezeti, Ősi Attila paleontológus irányításával. Az expedíciók során az elmúlt több mint két évtizedben mintegy harmincféle gerinces állat – köztük halak, kétéltűek, krokodilok, teknősök és dinoszauruszok – maradványai kerültek elő.
A lelőhelyen fedezték fel többek között az Ajkaceratops kozmai nevű kistermetű szarvaskoponyás dinoszauruszt, a Bakonydraco galaczi repülő őshüllőt és a Pannoniasaurus inexpectatus-t, az első ismert édesvízi moszaszauruszt. Iharkútról került elő az eddig ismeretlen teknősfaj, a Foxemys trabanti is – nevét a kutatócsoport Trabantjáról kapta.
Új növényevő dinoszaurusz felfedezése tette aktuálissá az érdeklődést
A 2025-ös ásatási szezon egyik legfontosabb eredménye egy eddig ismeretlen, körülbelül 1,8 méter hosszú, hátsó lábain járó növényevő dinoszaurusz csontjainak azonosítása volt. A faj valószínűleg az Ornithopoda csoportba tartozott, és a késő kréta bakonyi élővilágának újabb fontos darabját jelenti. Ez a felfedezés tovább növelte Iharkút nemzetközi hírnevét.
A lelőhely különlegessége és nemzetközi jelentősége
A bakonyi feltárás mára Európa egyik legfontosabb késő-kréta időszaki lelőhelyévé vált. A körülbelül 85 millió éves rétegek kivételes állapotban őrizték meg az élőlények maradványait. A kréta időszak végén itt elszigetelt, szubtrópusi klímájú környezet alakult ki, amely gazdag és változatos élővilágnak adott otthont. A leletek bizonyítják, hogy olyan állatfajok is megjelentek a térségben, amelyeket korábban csak Afrikából vagy Dél-Amerikából ismert a tudomány. Ez a vándorlás akár tízmillió évig is eltarthatott, és pótolja azt a földtörténeti „hézagot”, amely a késő-kréta európai lelőhelyek között korábban fennállt.
Hosszú távú kutatás a cél, évekig tartó munka vár a kutatócsoportra
Az ásatások minden nyáron folytatódnak, ám a munka rendkívül időigényes: egy szezon alatt mindössze 40–50 négyzetméternyi területet tudnak feltárni. A becslések szerint akár száz évre is szükség lehet ahhoz, hogy a teljes lelőhely kőzetrétegét feltárják.
Ősi Attila, a kutatócsoport vezetője lapunknak elmondta, hogy idén is zajlott ásatás a helyszínen, és számos új lelet került elő. Részleteket azonban csak ősszel tud majd közölni, mivel a fosszíliák elemzése jelenleg is folyamatban van.
Iharkút mára nemcsak tudományos, hanem természetvédelmi szempontból is kiemelt érték. A kutatók célja, hogy a késő-kréta kori élővilágról minél teljesebb képet kapjanak, és az eredményeket a nagyközönség számára is bemutassák – megőrizve e páratlan lelőhely titkait a jövő generációi számára.
