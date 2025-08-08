augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balatoni esküvők

2 órája

Ez a két balatoni helyszín most a menyasszonyok álma – és nem véletlen

Címkék#Tihanyban#Echomoment#esküvőtervezés#helyszínek#időpontok#esküvő

Egy esküvő mindenki életében különleges – de a helyszín dönti el, milyen lesz a hangulata. A Balaton partján egyre több pár mond igent.

Balogh Rebeka

Az esküvői szezon egyre hosszabb, a párok már nem csak nyárra időzítik a nagy napot. A legtöbben áprilistól októberig tervezik a ceremóniát és sokan épp a szeptemberi vagy októberi időpontokat részesítik előnyben – mondta el kérdésünkre Mészáros Évi esküvőszervező és szertartásvezető. 

Az esküvő kulcsa a hangulat – a balatoni helyszínek népszerűek a párok körében Forrás: Echo Moments / Galléria
Az esküvő kulcsa a hangulat – a balatoni helyszínek népszerűek a párok körében
Forrás: Echo Moments / Galléria

Esküvői helyszínek a Balatonnál

A déli part egyik kedvenc esküvői helyszíne a Tópart Hotel Balatonvilágoson, amely közvetlen vízparti kapcsolattal, panorámás terasszal és nagy befogadóképességgel várja a párokat. A helyszín ideális azoknak, akik egyszerre keresik a balatoni hangulatot és a profi rendezvényszervezést: a hotel saját stábja segíti a lebonyolítást, így kevesebb stressz hárul a jegyesekre.

Az északi part egyik feltörekvő kedvence a Echomoments Tihanyban, amely modern, letisztult stílusával és különleges tihanyi panorámájával hódít. A helyszín nem klasszikus vendéglátóegység, hanem kreatív rendezvénytér: egyszerre fotó- és filmes esküvők, valamint szertartások helyszíne is. Külön előnye, hogy a Belső-tóra néző kilátás minden évszakban látványos hátteret ad az esküvői képekhez.

Mészáros Évi esküvőszervező szerint a helyszínválasztásban a személyes élmény dönt: „Hiába néz ki jól egy helyszín a neten, a személyes látogatás mindig mást mond. A párok azt a helyet választják, ahol igazán el tudják képzelni magukat aznap – ez az érzés sokszor az első látogatásnál eldől” – mondta el kérdésünkre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu