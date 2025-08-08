Ez a két balatoni helyszín most a menyasszonyok álma – és nem véletlen

Az esküvői szezon egyre hosszabb, a párok már nem csak nyárra időzítik a nagy napot. A legtöbben áprilistól októberig tervezik a ceremóniát és sokan épp a szeptemberi vagy októberi időpontokat részesítik előnyben – mondta el kérdésünkre Mészáros Évi esküvőszervező és szertartásvezető.

Az esküvő kulcsa a hangulat – a balatoni helyszínek népszerűek a párok körében

Forrás: Echo Moments / Galléria

Esküvői helyszínek a Balatonnál

A déli part egyik kedvenc esküvői helyszíne a Tópart Hotel Balatonvilágoson, amely közvetlen vízparti kapcsolattal, panorámás terasszal és nagy befogadóképességgel várja a párokat. A helyszín ideális azoknak, akik egyszerre keresik a balatoni hangulatot és a profi rendezvényszervezést: a hotel saját stábja segíti a lebonyolítást, így kevesebb stressz hárul a jegyesekre.

Az északi part egyik feltörekvő kedvence a Echomoments Tihanyban, amely modern, letisztult stílusával és különleges tihanyi panorámájával hódít. A helyszín nem klasszikus vendéglátóegység, hanem kreatív rendezvénytér: egyszerre fotó- és filmes esküvők, valamint szertartások helyszíne is. Külön előnye, hogy a Belső-tóra néző kilátás minden évszakban látványos hátteret ad az esküvői képekhez.

Mészáros Évi esküvőszervező szerint a helyszínválasztásban a személyes élmény dönt: „Hiába néz ki jól egy helyszín a neten, a személyes látogatás mindig mást mond. A párok azt a helyet választják, ahol igazán el tudják képzelni magukat aznap – ez az érzés sokszor az első látogatásnál eldől” – mondta el kérdésünkre.