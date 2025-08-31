Esküvői etikett: hogyan adjuk át az ajándékot stílusosan?

Az egyik legfontosabb az esküvői etikettben, hogy ha nincs kijelölt gyűjtőasztal vagy külön doboz a borítékoknak, semmiképp ne próbáljuk meg a vacsora közepén „odatolni” az ajándékot az ifjú párnak. Ez nemcsak kényelmetlen, hanem zavaró is lehet, hiszen az ifjú pár ekkor szeretné élvezni a vendégek társaságát és a vacsora nyugalmát. A legjobb, ha megvárjuk azt a pillanatot, amikor nyugodtan odamehetünk, tudunk beszélgetni velük, és az ajándék átadása nem terheli a párt. Egy rövid, kedves gratuláció mellett átadni az ajándékot mindig elegáns és udvarias megoldás.

Esküvői etikett: evés közbe ne erőszakoljuk rá az ifjú párra az ajándékokat!

Illusztráció: AI

Esküvői etikett: az ajándékok helyes átadásának menete

Fontos szem előtt tartani: az esküvő nem a vendégről szól, és nem az ajándék mennyisége vagy értéke a lényeg. Nem az a cél, hogy mindenki lássa, mit vittünk. Az ajándék átadásának módja a tisztelet és a figyelmesség jele, nem pedig egy bemutatkozási lehetőség. Az etikett azt is hangsúlyozza, hogy a pénzajándékot szép borítékban adjuk át, és az ajándékokat is ízlésesen, gondosan csomagoljuk. Kerüljük a praktikus, de esztétikailag kevésbé elegáns megoldásokat, mint például a reklámszatyrok vagy gyors csomagolások. Egy gondosan becsomagolt ajándék üzenete nemcsak a figyelmességet, hanem az esküvő iránti tiszteletet is tükrözi.

Az esküvői ajándék átadásának stílusa tükrözi a vendég ízlését és az eseményhez való hozzáállását. Egy kedves, rövid beszélgetés mellett átadott ajándék sokkal személyesebb és értékesebb, mint a sietségből vagy zavarodottságból odatolt csomag. Ha van lehetőség, érdemes az ajándékot előre eljuttatni a helyszínre vagy a pár által kijelölt helyre, de ha az átadás az esemény napján történik, a legfontosabb a diszkréció és a figyelmesség.

Összességében az esküvői ajándék átadása nem csupán egy szokásos protokoll, hanem a figyelmesség és tisztelet kifejezése. A megfelelő időzítés, a gondos csomagolás és a stílusos átadás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a pár örömmel fogadja a gesztust, és a vendég is jól érezze magát, anélkül, hogy kellemetlen pillanatokat okozna.