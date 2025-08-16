Az exoskeletonok forradalma – Eszközök, amik megváltoztathatják a mindennapjaidat

Az exoskeletonok, vagyis külső vázak olyan hordozható eszközök, amelyek segítenek az emberi mozgásban, növelik az erőt és csökkentik a fáradtságot. Ezek az eszközök különösen hasznosak lehetnek nehéz fizikai munkák során, illetve túrázás, hegymászás közben.

Az exoskeletonok a jövő erőgépei, a munkahely páncéljai.

Illusztráció: ChatGPT

Exoskeletonok, a jövő „munkatársai"

Az alábbiakban bemutatunk öt különböző exoskeleton-típust, amelyek a mindennapi életben is alkalmazhatóak.

1. Sarcos Guardian XO – Teljes testet támogató ipari exoskeleton

A Sarcos Guardian XO egy teljes testet lefedő, akkumulátorral működő ipari exoskeleton, amely akár 90 kg súlyú tárgyak emelésére is képes. Az eszköz 24 elektromos motorral rendelkezik, amelyek segítik a mozgást, így a viselője könnyedén emelhet nehéz terheket. A rendszer teljesen vezeték nélküli, és akár 2 órás folyamatos használatot biztosít, cserélhető akkumulátorokkal. A felhasználók percek alatt megtanulhatják használni, és gyorsan alkalmazkodnak hozzá.

Sarcos Guardian XO: ipari exoskeleton

Forrás: robotsguide.com

2. Hypershell Pro X – Könnyű és hordozható

A Hypershell Pro X egy könnyű, hordozható exoskeleton, amelyet túrázók és szabadtéri kalandorok számára fejlesztettek ki. A beépített mesterséges intelligencia érzékeli a mozgásokat, és akár 30 kg súlyú terhet is képes kompenzálni, csökkentve a fáradtságot és növelve a kitartást. Az eszköz 2 kg súlyú, vízálló (IP54), és akár -10°C-ig hidegálló. A beépített akkumulátor 15 km-es hatótávolságot biztosít, és az eszköz könnyen összecsukható, így ideális túrázáshoz és napi használatra.

Hypershell Pro X

Forrás: hypershell.tech

3. Dnsys X1 – Hegymászó és túrázó segédeszköz

A Dnsys X1 egy all-terrain (minden terepen használható) exoskeleton, amelyet túrázók és hegyvidéki munkások számára terveztek. A rendszer mesterséges intelligenciával van felszerelve, amely előre jelzi a viselő mozgásait, és segíti a járást, futást és mászást. Az eszköz két üzemmóddal rendelkezik: Assist (segítő) és Workout (edzés), amelyek különböző igényekhez igazíthatók. A Dnsys X1 akár 83 kg súlyú terhet is képes kompenzálni, és támogatja a felhasználókat a nehéz terepen való mozgásban.

Dnsys X1

Forrás: kickstarter.com

4. Ekso Evo – A felsőtestet támogató gép

Az Ekso Evo egy könnyű, felsőtestet támogató exoskeleton, amelyet ipari munkákhoz fejlesztettek ki. Az eszköz csípőszintű és fejtetői támogatást nyújt, csökkentve a nyak, hát és váll terhelését, így enyhítve a fáradtságot és növelve a munkavégzés hatékonyságát. Passzív támogatást biztosít, és nem igényel akkumulátort vagy elektromos áramot, így ideális olyan környezetekben is, ahol áram nem áll rendelkezésre.