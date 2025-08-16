1 órája
Az exoskeletonok forradalma – Eszközök, amik megváltoztathatják a mindennapjaidat
Bizonyára mindenki elgondolkozott már egy hosszú munkanap után, hogy „bárcsak könnyebb lenne az élet". A modern kutatás és mérnöki megoldások erre szeretnének választ adni emberre szerelhető és alkalmazható formában, ezek az exoskeletonok.
Az exoskeletonok, vagyis külső vázak olyan hordozható eszközök, amelyek segítenek az emberi mozgásban, növelik az erőt és csökkentik a fáradtságot. Ezek az eszközök különösen hasznosak lehetnek nehéz fizikai munkák során, illetve túrázás, hegymászás közben.
Exoskeletonok, a jövő „munkatársai"
Az alábbiakban bemutatunk öt különböző exoskeleton-típust, amelyek a mindennapi életben is alkalmazhatóak.
1. Sarcos Guardian XO – Teljes testet támogató ipari exoskeleton
A Sarcos Guardian XO egy teljes testet lefedő, akkumulátorral működő ipari exoskeleton, amely akár 90 kg súlyú tárgyak emelésére is képes. Az eszköz 24 elektromos motorral rendelkezik, amelyek segítik a mozgást, így a viselője könnyedén emelhet nehéz terheket. A rendszer teljesen vezeték nélküli, és akár 2 órás folyamatos használatot biztosít, cserélhető akkumulátorokkal. A felhasználók percek alatt megtanulhatják használni, és gyorsan alkalmazkodnak hozzá.
2. Hypershell Pro X – Könnyű és hordozható
A Hypershell Pro X egy könnyű, hordozható exoskeleton, amelyet túrázók és szabadtéri kalandorok számára fejlesztettek ki. A beépített mesterséges intelligencia érzékeli a mozgásokat, és akár 30 kg súlyú terhet is képes kompenzálni, csökkentve a fáradtságot és növelve a kitartást. Az eszköz 2 kg súlyú, vízálló (IP54), és akár -10°C-ig hidegálló. A beépített akkumulátor 15 km-es hatótávolságot biztosít, és az eszköz könnyen összecsukható, így ideális túrázáshoz és napi használatra.
3. Dnsys X1 – Hegymászó és túrázó segédeszköz
A Dnsys X1 egy all-terrain (minden terepen használható) exoskeleton, amelyet túrázók és hegyvidéki munkások számára terveztek. A rendszer mesterséges intelligenciával van felszerelve, amely előre jelzi a viselő mozgásait, és segíti a járást, futást és mászást. Az eszköz két üzemmóddal rendelkezik: Assist (segítő) és Workout (edzés), amelyek különböző igényekhez igazíthatók. A Dnsys X1 akár 83 kg súlyú terhet is képes kompenzálni, és támogatja a felhasználókat a nehéz terepen való mozgásban.
4. Ekso Evo – A felsőtestet támogató gép
Az Ekso Evo egy könnyű, felsőtestet támogató exoskeleton, amelyet ipari munkákhoz fejlesztettek ki. Az eszköz csípőszintű és fejtetői támogatást nyújt, csökkentve a nyak, hát és váll terhelését, így enyhítve a fáradtságot és növelve a munkavégzés hatékonyságát. Passzív támogatást biztosít, és nem igényel akkumulátort vagy elektromos áramot, így ideális olyan környezetekben is, ahol áram nem áll rendelkezésre.
5. Apogee exoskeleton – Aktív emelést támogató ipari páncél
Az Apogee exoskeleton egy aktív emelést támogató eszköz, amelyet ipari munkákhoz terveztek. Az eszköz akár 30 kg súlyú terhet is képes kompenzálni, csökkentve a hát és a gerinc terhelését, így megelőzve a munkahelyi baleseteket. Az Apogee exoskeleton könnyű és kényelmes, nem zavarja a természetes mozgásokat, és összekapcsolható adatokat szolgáltat a munkavégzésről, segítve a munkavédelmi előírások betartását.
Ezek a páncélok nemcsak a munkában nyújthatnak segítséget, hanem például azoknak az embereknek is, akik járásukban korlátozottak vagy valamilyen betegséggel élnek együtt. Az alábbi videó jól szemlélteti az új technika kínálta lehetőségeket.