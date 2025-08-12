1 órája
Telihold és sárkányok a vízen: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái
Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!
Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt az öt fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.
A legnépszerűbb galériák a héten
Ilyen volt a telihold a Balaton felett
Életre kelt Veszprém: utcazene a belvárosbanFotók: Nagy Lajos/Napló
Egy igazi Coca-Cola aranybánya a gyulafirátóti Papi Bisztró
Lassacskán teljesen elnyeli a növényzet az elhagyatott iskolátFotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook
Veszprém elcsendesült helyei: elhagyatott üzletek nyomában
Ákos koncert a Veszprémi GyárkertbenFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Sümeg újra középkori pompában
Veterán autók a Bakonyban – íme Spenót, a ritka BogárFotók: Rimányi Zita/Napló
Sárkányok szelték a Balaton vizét
Szétrohadt álom: eladó az egykori termál hotel!Fotók: Urbex Hungary