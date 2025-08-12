augusztus 12., kedd

Klára névnap

1 órája

Telihold és sárkányok a vízen: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái

Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!

Veol.hu

Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt az öt fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.

Mutatjuk melyek voltak a legnépszerűbb galériák a héten 
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A legnépszerűbb galériák a héten

Ilyen volt a telihold a Balaton felett

Életre kelt Veszprém: utcazene a belvárosban

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Egy igazi Coca-Cola aranybánya a gyulafirátóti Papi Bisztró

Lassacskán teljesen elnyeli a növényzet az elhagyatott iskolát

Fotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Veszprém elcsendesült helyei: elhagyatott üzletek nyomában

Ákos koncert a Veszprémi Gyárkertben

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Sümeg újra középkori pompában

Veterán autók a Bakonyban – íme Spenót, a ritka Bogár

Fotók: Rimányi Zita/Napló

Sárkányok szelték a Balaton vizét

Szétrohadt álom: eladó az egykori termál hotel!

Fotók: Urbex Hungary

 

