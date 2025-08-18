Időutazás Veszprémben és veteránautók: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái

augusztus 18., hétfő

Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!

Veol.hu

Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt az öt fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.

Mutatjuk melyek voltak a legnépszerűbb galériák a héten 
Forrás: Fortepan / Bojár Sándor

A legnépszerűbb galériák a héten

Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin

Újabb sokkoló részletek derültek ki a halálos motorbalesettel kapcsolatban

Fotók: katasztrófavédelem

Veteránautókkal indult az alsóörsi fesztivál

Fotók: Zórád Ferenc

Nyugdíjas parancsnokok találkozója Veszprémben

Fotók: Nagy Lajos/Napló

 

 

 

