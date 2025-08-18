1 órája
Időutazás Veszprémben és veteránautók: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái
Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!
Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt az öt fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.
A legnépszerűbb galériák a héten
Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin
Újabb sokkoló részletek derültek ki a halálos motorbalesettel kapcsolatban
Veteránautókkal indult az alsóörsi fesztivál
Nyugdíjas parancsnokok találkozója Veszprémben
