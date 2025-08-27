Nézd meg őket! 1 órája

Ünnepi fények és Miss Balaton gála: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái

Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!

Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt az öt fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták. Mutatjuk melyek voltak a legnépszerűbb galériák a héten Fotó: Fülöp Ildikó/Napló A legnépszerűbb galériák a héten Fényfestés a Tihanyi apátság oldalán

Fényfestés a Tihanyi apátság oldalán Fotók: Nagy Lajos/Napló

Ilyen volt a 2025-ös Miss Balaton gála

Ilyen volt a 2025-ös Miss Balaton gála Fotók: Miss Balaton gála

VII. Szent István Futás, Veszprém

VII. Szent István Futás, Veszprém Fotók: Fülöp Ildikó

Ünnepi fények a Balaton felett

Ünnepi fények a Balaton felett Fotók: Fülöp Ildikó

Kezdetét vette a CoreComm Solar Boat Challenge

Kezdetét vette a CoreComm Solar Boat Challenge Fotók: Fülöp Ildikó/Napló