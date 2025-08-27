1 órája
Ünnepi fények és Miss Balaton gála: ezek voltak a hét legnézettebb fotógalériái
Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas eseményekben, és olvasóink ezrével kattintottak a legjobb pillanatokat megörökítő galériákra. Összegyűjtöttük azt az öt fotósorozatot, amelyek a legnépszerűbbek lettek – nézze meg, melyik volt a kedvence, és ne maradjon le a legjobb képekről!
Az elmúlt napokban számos esemény zajlott Veszprém vármegyében, amelyeket olvasóink nagy érdeklődéssel követtek. A legnépszerűbb galériák között voltak megható pillanatokat, fergeteges bulikat és különleges helyszíneket bemutató képsorozatok is. Most összegyűjtöttük azt az öt fotógalériát, amelyek a legnagyobb sikert aratták.
A legnépszerűbb galériák a héten
Fényfestés a Tihanyi apátság oldalán
Fényfestés a Tihanyi apátság oldalánFotók: Nagy Lajos/Napló
Ilyen volt a 2025-ös Miss Balaton gála
Ilyen volt a 2025-ös Miss Balaton gálaFotók: Miss Balaton gála
VII. Szent István Futás, Veszprém
VII. Szent István Futás, VeszprémFotók: Fülöp Ildikó
Ünnepi fények a Balaton felett
Ünnepi fények a Balaton felettFotók: Fülöp Ildikó
Kezdetét vette a CoreComm Solar Boat Challenge
Kezdetét vette a CoreComm Solar Boat ChallengeFotók: Fülöp Ildikó/Napló