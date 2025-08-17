augusztus 17., vasárnap

Urbex

1 órája

Róth Miksa üvegablakai: több mint 100 évről mesél a pusztuló gyermekotthon (galéria)

Címkék#Urbex#gyermekotthon#történelem#épület

A régi épületeknek van egy különös varázsuk: nemcsak a történelmet, hanem egykori lakóik érzéseit is falaik közé zárják.

Veol.hu

Ez a ház sem kivétel: falaiból árad az egykori zsivaj, a boldog pillanatok emléke. Érdekes, hogy első pillantásra nem is gyermekotthonra emlékeztet, hanem színes, gyönyörű üvegablakaival inkább egy régi villa hangulatát idézi. Különösen a tökéletes állapotban megmaradt üvegablakok kápráztatják el azt, aki be mer lépni az épületbe. 

Elhagyott gyermekotthon – ennek az ablaknak a párját a Róth Miksa Emlékházban láthatjuk Fotó: Spiral urbex
Elhagyott gyermekotthon – ennek az ablaknak a párját a Róth Miksa Emlékházban láthatjuk
Fotó: Spiral urbex

Egy gyermekotthon meséi

Nemcsak a míves ablakok teszik nemessé az épületet, hanem a falakon megbúvó freskó és a gyönyörű, fémből készült csillár is. A tér eleganciáját tovább fokozzák a karcsú, jón oszlopok, amelyek méltóságot és harmóniát sugároznak.

Fotó: Spiral urbex

De visszakanyarodva az épület eredeti rendeltetéséhez: a fény festette lépcsőkön és a falakról figyelő alakok tekintete előtt egykor gyerekcsoportok vonultak végig, hangjukkal, élettel töltve be a nemes, jobb sorsra érdemes épület tereit. A falakat egykori rajzok és kézzel készült díszek tették otthonossá, mesélve az itt uralkodó hangulatról.

A fényképeket készítő Spiral Urbex is hasonló benyomásokat élhetett át e remek épület falai között.

Csillogó üvegablakok, néma sóhajok: Egy gyermekotthon meséi

Fotók: Spiral urbex

 

