1 órája
Róth Miksa üvegablakai: több mint 100 évről mesél a pusztuló gyermekotthon (galéria)
A régi épületeknek van egy különös varázsuk: nemcsak a történelmet, hanem egykori lakóik érzéseit is falaik közé zárják.
Ez a ház sem kivétel: falaiból árad az egykori zsivaj, a boldog pillanatok emléke. Érdekes, hogy első pillantásra nem is gyermekotthonra emlékeztet, hanem színes, gyönyörű üvegablakaival inkább egy régi villa hangulatát idézi. Különösen a tökéletes állapotban megmaradt üvegablakok kápráztatják el azt, aki be mer lépni az épületbe.
Egy gyermekotthon meséi
Nemcsak a míves ablakok teszik nemessé az épületet, hanem a falakon megbúvó freskó és a gyönyörű, fémből készült csillár is. A tér eleganciáját tovább fokozzák a karcsú, jón oszlopok, amelyek méltóságot és harmóniát sugároznak.
De visszakanyarodva az épület eredeti rendeltetéséhez: a fény festette lépcsőkön és a falakról figyelő alakok tekintete előtt egykor gyerekcsoportok vonultak végig, hangjukkal, élettel töltve be a nemes, jobb sorsra érdemes épület tereit. A falakat egykori rajzok és kézzel készült díszek tették otthonossá, mesélve az itt uralkodó hangulatról.
A fényképeket készítő Spiral Urbex is hasonló benyomásokat élhetett át e remek épület falai között.
Csillogó üvegablakok, néma sóhajok: Egy gyermekotthon meséiFotók: Spiral urbex