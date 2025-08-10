augusztus 10., vasárnap

Híd a jövőbe: új technológia forradalmasítja a vasbetont

Velencében a Pennsylvaniai Egyetem kutatói bemutatták egy új technológiával készült híd prototípusát, amely forradalmasíthatja a vasbeton szerkezetépítést.

Veol.hu

A Pennsylvaniai Egyetem kutatói egy moduláris, előre gyártott hídprototípust mutattak be, amely a fejlett geometriai tervezést és a robotizált gyártástechnológiát ötvözi. A DIAMANTI névre keresztelt, 3 méter hosszú prototípus jelenleg Velencében, az Európai Kulturális Központ Idő – Tér – Létezés című kiállításán látható.

Egy híd, ami tisztítja a levegőt és eleganciát kölcsönöz
Forrás: archinect.com

Híd az élhetőbb jövő felé

Az archinect.com cikke szerint a DIAMANTI-projektet Dr. Masoud Akbarzadeh vezeti, aki a Pennsylvaniai Egyetem Poliéderes Szerkezetek Laboratóriumának professzora. A projekt célja a Poliéderes Grafikus Statika (PGS) néven ismert szerkezeti elv mélyebb megértése és gyakorlati tesztelése. A PGS egy olyan számítógépes módszer, amely a belső erők áramlásának optimalizálására törekszik: különleges geometriai kialakítással teszi lehetővé, hogy a szerkezet hatékonyan vezesse el a rá nehezedő nyomó- és húzóerőket.

Az eredmény egy könnyű, nagy teljesítményű forma, amely kevesebb anyagot használ, miközben megőrzi a szerkezeti integritást.

Forrás: archinect.com

Az első, teljes méretű prototípus felépítését Párizsban, az Île de la Cité szigetén tervezik megvalósítani.

A kutatócsoport szerint az új anyag akár 142%-kal több szén-dioxid megkötésére is alkalmas a hagyományos keverékekhez viszonyítva, miközben a szerkezeti kialakításhoz 60%-kal kevesebb betonra és 81%-kal kevesebb acélra van szükség a hagyományos építési módszerekhez képest.

 

A magasépítést új útjai?

A kutatás a födémrendszerekre is kiterjedt: a csapat egy 3D nyomtatott, moduláris födémkialakítást javasol, amely akár 60%-kal is csökkentheti az épületszerkezetek teljes életciklus alatti szén-dioxid-kibocsátását.

A födémrendszer 15%-kal kevesebb betont és 83%-kal kevesebb utófeszített betonacélt használ, miközben maximalizálja a felületet és minimalizálja a hulladékot a robotizált gyártás révén.

A technológia megreformálhatja az építészetet és ki tudja? Lehet, hogy 50 év múlva ilyen futurisztikus formát vesz fel a veszprémi viadukt is.

 

