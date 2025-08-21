3 órája
Good Boy: Amikor egy kutya szembeszáll a túlvilági erőkkel
A horrorfilmek vérfagyasztóak, ráhozzák a frászt az emberekre. De mi történik, ha egy másik élőlény szemszögéből látjuk a rémisztő történéseket?
Horrorfilm egy kutya szemszögéből: A Good boy című közelgő horror-thrillerben Indy, a kutya, Shane Jensen, Arielle Friedman és Larry Fessenden is szerepel.
Horrorfilm egy kutya szemszögéből
Főhősünk, Indy, új kalandba keveredik hűséges gazdájával és legjobb barátjával, Todd-dal, amikor a városi életet egy hosszú ideje üresen álló vidéki családi házra cserélik. Már az első pillanattól kezdve két dolog világos: Indy óvatos a kísérteties házzal szemben, és szeretete Todd iránt töretlen. Az új otthonba költözve Indy azonnal zavartnak érzi magát az üres sarkok miatt, nyomoz egy láthatatlan jelenlét után, amelyet csak ő érzékel, szellemszerű figyelmeztetéseket tapasztal egy rég elhunyt kutyától, és kísértik a ház előző lakójának borzalmas haláláról szóló látomások. Amikor Todd lassan aláveti magát a ház sötét erőinek, Indynek szembe kell néznie egy gonosszal, amely arra törekszik, hogy elragadja szeretett gazdáját a túlvilágra. A film október 10-én kerül a moziba.
