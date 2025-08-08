augusztus 8., péntek

Így lesz az olcsó nyaralásból drága

1 órája

Horvátország – drága büntetések akár egy parkolásért vagy egy szem kagylóért is

Horvátországban nemcsak a tilosban parkolásért, hanem a kagyló- és kavicsgyűjtésért is súlyos bírság járhat. A természetvédelmi törvények megsértése akár több mint százezer forintunkba kerülhet.

Veol.hu

Horvátország idén is az egyik legkedveltebb nyári úti cél a magyar turisták körében, különösen augusztusban. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a tengerparton gyűjtögetett apróságok – egy szép kagyló, egy különleges tengeri csiga, egy fényes kavics – komoly bírságot vonhatnak maguk után. A horvát természetvédelmi törvények, valamint az Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelvei értelmében tilos kagylókat, korallokat, tengeri csigákat, sőt még kavicsokat is elvinni a tengerpartról, függetlenül attól, hogy élő vagy elhalt példányról van szó. A szabály az egész horvát tengerpartra érvényes, és a gyűjtés kizárólag hivatalos engedéllyel lehetséges. A baranyai hírportál információi szerint csak úgy szórják a büntetéseket.

Tilos a kagyló- és kavicsgyűjtés Horvátországban, súlyos árat fizethetünk
 Tilos a kagyló- és kavicsgyűjtés Horvátországban, súlyos árat fizethetünk
Kép: invia.hu

Nem csak Horvátországban hoztak intézkedést 

A tilalom célja a part menti ökoszisztéma megóvása. Hasonló szabály nem példa nélküli: néhány éve Szardínián is megbüntettek turistákat ugyanezért a szabályszegésért. A 2017-ben bevezetett helyi rendelet ott is azt szolgálta, hogy megakadályozza a sziget javarészt érintetlen strandjainak ritka homokjának elhordását, ami évente turisták millióit csábította. A szabálysértés összege Szardínián 500 és 3000 euró között mozog.

Horvátországban a tilalom szintén a tengeri élővilág védelmét szolgálja. A kagylók például nemcsak élőhelyet adnak más fajoknak, hanem természetes vízszűrőként működnek, így kulcsszerepet játszanak a tengervíz tisztaságának fenntartásában. A túlzott gyűjtés – főleg a népszerű turistaparadicsomokban – súlyos károkat okozhat a tenger élővilágában. Emiatt a horvát hatóságok rendszeresen ellenőrzik a part menti területeket, és a szabályszegők akár 260 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak. A jogsértően szerzett kagylókat, kavicsokat vagy más tárgyakat pedig azonnal elkobozzák.

Szoros ellenőrzés a strandokon és repülőtereken

Sokan gondolják úgy, hogy a határellenőrzés hiánya miatt kicsi az esély a lebukásra, ám ez tévedés. A természetvédelmi felügyelők, a rendőrök és a vámosok a strandokon és a repülőtereken egyaránt figyelnek. Különösen a repülővel utazóknak kell óvatosnak lenniük, hiszen a csomagokat tételesen is ellenőrizhetik. Az árusoknál vásárolt kagylók és dísztárgyak általában biztonsággal hazavihetők, mivel többnyire import áruk, vagy mesterséges utánzatok, de érdemes a nyugtát megőrizni, hogy szükség esetén igazolni tudjuk a vásárlás tényét.

Az autóval utazók különösen figyeljenek

A horvát tengerparton nem ez az egyetlen veszélyforrás a pénztárcánkra nézve. A tilosban parkoló autók elszállítása és visszaváltása is több tízezer forintba kerülhet, ráadásul sok időt vesz el a nyaralásból. Akár autóval, akár repülővel indulunk az Adriára, érdemes még indulás előtt tájékozódni a helyi szabályokról. Egy figyelmetlen mozdulat – legyen az parkolás vagy egy kavics zsebre vágása – könnyen több százezer forintunkba kerülhet, és gyorsan elronthatja a horvát tengerparti pihenés élményét.

Beszámolók szerint a legapróbb szabálytalanságért is elszállítják az autókat. Egy olvasónk autóját mindenféle értesítés nélkül elszállították, pedig semmiféle tiltó tábla nem jelezte, hogy rossz helyen állna. A vaskos – 140 eurós – büntetés kifizetése után tudta meg, hogy állítólag a kukásautó nem fért el tőle. Mint elmondta, azelőtt is, azóta is háborítatlanul parkolnak azon a helyen horvát rendszámú autók.

A bama.hu információi szerint a gyorshajtásért is igen vaskos árat fizethetünk, különösen lakott területen belül:

  • 10 km/h alatt: 30 euró
  • 10–20 km/h között: 60 euró
  • 20–30 km/h között: 130 euró
  • 30–50 km/h között: 290–920 euró
  • 50 km/h felett: 2650 euró + akár 60 nap elzárás

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
