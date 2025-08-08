Horvátország – drága büntetések akár egy parkolásért vagy egy szem kagylóért is

Horvátország idén is az egyik legkedveltebb nyári úti cél a magyar turisták körében, különösen augusztusban. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a tengerparton gyűjtögetett apróságok – egy szép kagyló, egy különleges tengeri csiga, egy fényes kavics – komoly bírságot vonhatnak maguk után. A horvát természetvédelmi törvények, valamint az Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelvei értelmében tilos kagylókat, korallokat, tengeri csigákat, sőt még kavicsokat is elvinni a tengerpartról, függetlenül attól, hogy élő vagy elhalt példányról van szó. A szabály az egész horvát tengerpartra érvényes, és a gyűjtés kizárólag hivatalos engedéllyel lehetséges. A baranyai hírportál információi szerint csak úgy szórják a büntetéseket.

Tilos a kagyló- és kavicsgyűjtés Horvátországban, súlyos árat fizethetünk

Kép: invia.hu

Nem csak Horvátországban hoztak intézkedést

A tilalom célja a part menti ökoszisztéma megóvása. Hasonló szabály nem példa nélküli: néhány éve Szardínián is megbüntettek turistákat ugyanezért a szabályszegésért. A 2017-ben bevezetett helyi rendelet ott is azt szolgálta, hogy megakadályozza a sziget javarészt érintetlen strandjainak ritka homokjának elhordását, ami évente turisták millióit csábította. A szabálysértés összege Szardínián 500 és 3000 euró között mozog.

Horvátországban a tilalom szintén a tengeri élővilág védelmét szolgálja. A kagylók például nemcsak élőhelyet adnak más fajoknak, hanem természetes vízszűrőként működnek, így kulcsszerepet játszanak a tengervíz tisztaságának fenntartásában. A túlzott gyűjtés – főleg a népszerű turistaparadicsomokban – súlyos károkat okozhat a tenger élővilágában. Emiatt a horvát hatóságok rendszeresen ellenőrzik a part menti területeket, és a szabályszegők akár 260 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak. A jogsértően szerzett kagylókat, kavicsokat vagy más tárgyakat pedig azonnal elkobozzák.