Tollak, radírok és Babylon-golyók – vissza az iskolába!

Ahogy közeledik a tanévkezdés, sokunkban felidéződnek a régi emlékek: a zsibongó folyosók, a tolltartók csörgése és a barátokkal töltött szünetek. Az iskola falai között megelevenednek a régi padok, radírok és játékok, amelyekről ma is nosztalgiával gondolunk

Seres Elizabeth

Ahogy közeledik az iskolakezdés, sokunkban felidéződnek a régi emlékek: a zsibongó folyosók, a tolltartók csörgése, a tanító bácsi mosolya. Emlékszel, milyen izgalommal ültél be az első padba, vagy hogyan cserélgettétek a radírokat a barátokkal? Most három olyan apróságot hoztunk vissza a múltból, amelyek talán még ma is megőrzik az iskolai varázst. Képzeld el magad újra a tantermekben, és nosztalgiázz velünk!

Fotó: emléksz? Facebook
Az iskola nosztalgiát ébreszt bennünk

A régi iskolapadok

Az a bizonyos pad, amiben kettesével lehetett ülni, nemcsak a helyről szólt, hanem a barátságokról és a titkos jegyzetekről is. A fa felületét a ceruzák és tollak karcolásai díszítették, és talán még a kedvenc kis rejtett üzeneted is ott lapult az asztal sarkában. A fa illata és a pad kicsit nyikorgó hangja pedig visszahozza a gyerekkor minden pillanatát. Talán még ma is megtalálható néhány iskolában. 

Radírok – Pelikan, Koh-i-Noor és társaik

Ki ne emlékezne a kedvenc radírjára, amellyel kisebb hibákat lehetett azonnal javítani? A Pelikan vagy Koh-i-Noor márkák a pontos vonalak és a tiszta papír örömét hozták el. Ma is előfordul, hogy meglátod egy régi dobozkában, és azonnal visszarepít a tankönyvek közé, amikor minden új és izgalmas volt.

Babylon golyók 

És végül, a Babylon golyók, amelyek igazi kézügyességi kihívást jelentettek. A kis golyókban apró lyukak voltak, pálcákat lehetett beléjük illeszteni, és így építhettél kreatív formákat, figurákat. Órákig lehetett játszani velük, miközben a fantázia szabadon szárnyalhatott. Ma is előfordulhat, hogy a régi szekrény mélyén vagy egy gyűjteményben megtalálod őket, és azonnal visszarepítenek a gyerekkorba.

Ezek a tárgyak nem csak eszközök voltak, hanem apró időkapszulák, amelyek visszarepítenek minket az iskolapadok világába, a tantermekbe és a szünetek izgalmába. Ha ma előveszed őket, garantáltan mosolyogva emlékszel vissza arra az egyszerű, de varázslatos időre, amikor minden új volt, és minden nap egy kaland.

 

