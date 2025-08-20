Hamis vagy eredeti? Így különböztetheted meg a Labubukat

Ha mostanában csekkolod a közösségi médiát, előbb-utóbb belebotlasz a Labubu nevű szőrös lénybe. Ez a bohókásnak tűnő plüssfigura – félig nyúl, félig manó, vagy kinek mi – nemcsak az influenszerek táskájában bukkant fel, de magyar rajongók is versengenek érte, hogy megszerezzék.

Labubu vagy Lafufuf: te tudod a különbséget?

Forrás: Popmart.com

A kínai Pop Mart 2019-ben megvásárolta a figurák gyártási jogát, és elindult a blind box figurák (azaz zsákbamacskák) forgalmazása, amivel hatalmas sikert arattak. Minden sorozat egy-egy különleges világba kalauzolja el a vásárlót, van mesevilág, kalózvilág, északi állatvilág.

Lafufu vagy Labubu?

A közösségi médiában Lafufu néven emlegetik a Labubu hamisított változatait. Ezek a másolatok az eredeti figura népszerűségének köszönhetően terjedtek el, és az utcai árusoktól egészen a Facebook-eladókig sokan kínálják őket, hogy részesedjenek a nagy keresletből. A Pop Mart már nem először hangsúlyozza, mennyire fontos a vásárlás közvetlenül a saját platformjukon vagy egy hivatalosan ellenőrzött kereskedőn keresztül. A hitelesített értékesítési pontok listája azonban meglehetősen rövid: ide tartoznak a Pop Mart-üzletek, a Pop Mart-alkalmazás, a Robo Shopok, az üzlet hivatalos TikTok-shopja, valamint az ellenőrzött harmadik féltől származó kereskedők, például az Amazon hivatalos Pop Mart-kirakata és a különböző eseményeken felállított hivatalos Pop Mart-standok.

Labubu: eredeti vagy hamis?

Forrás: NSW Fair Trading

Ha valaki mégis a hivatalos csatornákon kívül vásárolna, a Pop Mart ad néhány tanácsot a hamisítványok felismerésére. Az eredeti Labubuk híresek a precíz kidolgozásukról és az aprólékos festésről, így a szemeken, fogakon vagy orron lévő hanyag vagy lepattogzott festék könnyen figyelmeztető jel lehet.

A bizarr vagy eltorzult arcok, a torz testek és más megkülönböztető tényezők ugyanakkor egyes gyűjtők számára bájosak is lehetnek. A Labubu-gyűjtők gyakran a feltűnőbb hamisítványokat is beszerzik gyűjteményükbe

– írja az Origo. Sok Lafufu szinte teljesen megegyezik az eredeti Labubukkal. Egy gyakori trükk például az, hogy a hamisítók valódi Labubu-dobozokat szereznek be, de a benne lévő figurát egy Lafufuval cserélik ki, majd gondosan visszazárják a csomagot, hogy eredetiként adják el. A Pop Mart ezért a 2024-es kiadásoknál fokozta a biztonsági elemeket: a plüssfigurák lábán gravírozott Pop Mart-címke és a művész neve található, továbbá a figura címkéjén lévő QR-kód a hivatalos Pop Mart-weboldalra irányít, ahol ellenőrizhető a termék hitelessége.