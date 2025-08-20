augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labubu-láz

18 perce

Hamis vagy eredeti? Így különböztetheted meg a Labubukat

Címkék#Labubu#Lafufu#Pop Mart#hamisítvány#plüssfigura

A világszerte népszerű, szőrös manófiguraként ismert Labubu hamisítványai is megjelentek a piacon. Ezek a másolatok gyakran szinte megtévesztésig hasonlítanak az eredeti termékekre, ám a gyártó cég hasznos tippeket ad arra vonatkozóan, hogyan ismerhetjük fel a gyengébb minőségű példányokat, így elkerülhetjük a megtévesztést.

Veol.hu

Ha mostanában csekkolod a közösségi médiát, előbb-utóbb belebotlasz a Labubu nevű szőrös lénybe. Ez a bohókásnak tűnő plüssfigura – félig nyúl, félig manó, vagy kinek mi – nemcsak az influenszerek táskájában bukkant fel, de magyar rajongók is versengenek érte, hogy megszerezzék.

Labubu vagy Lafufuf: Te tudod a különbséget?
Labubu vagy Lafufuf: te tudod a különbséget?
Forrás: Popmart.com

A kínai Pop Mart 2019-ben megvásárolta a figurák gyártási jogát, és elindult a blind box figurák (azaz zsákbamacskák) forgalmazása, amivel hatalmas sikert arattak. Minden sorozat egy-egy különleges világba kalauzolja el a vásárlót, van mesevilág, kalózvilág, északi állatvilág.

Lafufu vagy Labubu?

A közösségi médiában Lafufu néven emlegetik a Labubu hamisított változatait. Ezek a másolatok az eredeti figura népszerűségének köszönhetően terjedtek el, és az utcai árusoktól egészen a Facebook-eladókig sokan kínálják őket, hogy részesedjenek a nagy keresletből. A Pop Mart már nem először hangsúlyozza, mennyire fontos a vásárlás közvetlenül a saját platformjukon vagy egy hivatalosan ellenőrzött kereskedőn keresztül. A hitelesített értékesítési pontok listája azonban meglehetősen rövid: ide tartoznak a Pop Mart-üzletek, a Pop Mart-alkalmazás, a Robo Shopok, az üzlet hivatalos TikTok-shopja, valamint az ellenőrzött harmadik féltől származó kereskedők, például az Amazon hivatalos Pop Mart-kirakata és a különböző eseményeken felállított hivatalos Pop Mart-standok.

Labubu: eredeti vagy hamis?
Labubu: eredeti vagy hamis?
Forrás: NSW Fair Trading

Ha valaki mégis a hivatalos csatornákon kívül vásárolna, a Pop Mart ad néhány tanácsot a hamisítványok felismerésére. Az eredeti Labubuk híresek a precíz kidolgozásukról és az aprólékos festésről, így a szemeken, fogakon vagy orron lévő hanyag vagy lepattogzott festék könnyen figyelmeztető jel lehet.

A bizarr vagy eltorzult arcok, a torz testek és más megkülönböztető tényezők ugyanakkor egyes gyűjtők számára bájosak is lehetnek. A Labubu-gyűjtők gyakran a feltűnőbb hamisítványokat is beszerzik gyűjteményükbe

– írja az Origo. Sok Lafufu szinte teljesen megegyezik az eredeti Labubukkal. Egy gyakori trükk például az, hogy a hamisítók valódi Labubu-dobozokat szereznek be, de a benne lévő figurát egy Lafufuval cserélik ki, majd gondosan visszazárják a csomagot, hogy eredetiként adják el. A Pop Mart ezért a 2024-es kiadásoknál fokozta a biztonsági elemeket: a plüssfigurák lábán gravírozott Pop Mart-címke és a művész neve található, továbbá a figura címkéjén lévő QR-kód a hivatalos Pop Mart-weboldalra irányít, ahol ellenőrizhető a termék hitelessége.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu