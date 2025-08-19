45 perce
Mától kapható Magyarország Tortája - mutatjuk, milyen ízekből áll
Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a „DCJ stílusgyakorlat” fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája címet. A Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztese pedig Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza lett, aki az „Álmodozó” fantázianevű kreációval diadalmaskodott.
A Magyar Cukrász Ipartestület 2025-ben immár tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt. Az idei kiírás középpontjában a „Dobostorta 140” témakör állt, amellyel a szervezet Dobos C. József hungarikummá nyilvánított ikonikus remekműve, valamint a világhírű mester munkássága előtt tisztelgett.
Magyarország tortája pálinkát is tartalmaz
A győztes alkotás, a „DCJ stílusgyakorlat” a hagyomány és innováció egységét képviseli: a meggy, a csokoládé és a karamell markáns ízvilága, a vertikális építkezés és a kontrasztokra épülő ízharmónia mind azt a célt szolgálják, hogy a fogyasztó ne csupán egy desszertet kapjon, hanem egy komplex és emlékezetes élményt – írja közleményében a Magyar Cukrász Ipartestület.
A tortát augusztus 19-től lehet megkóstolni országszerte, köztük a pápai Ricsi Cukrászdában is. Garabics Richárd cukrászmester szerint az idei országtorta az elmúlt évek egyik legkomplexebb, egyúttal legnehezebben elkészíthető desszertje.
– Dobos C. József 1885-ben, 140 évvel ezelőtt a Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be tortáját a nagyközönségnek – az idei verseny e kerek évforduló előtt tisztelgett. Az ipartestülettől néhány héttel az augusztus 20-i ünnepség előtt kaptuk meg a receptet, videókkal és képekkel illusztrálva. Az országtorta a dobostorta jellegét adó alapanyagok mellett meggypürét és meggypálinkát is tartalmaz. Az egyik legnagyobb kihívást a rétegezés jelentette, hiszen nemcsak vízszintesen, hanem függőlegesen is piskóták és krémek váltakoznak benne – mondta Garabics Richárd, akinek az idei győztes alkotások elkészítésében 13 éves fia, Bendegúz volt a segítségére, mellette hálás volt munkatársainak is, akikre ebben az időszakban még nagyobb feladat hárul.
Az „Álmodozó”, a Magyarország Cukormentes Tortája verseny idei győztese olyan klasszikus édességek – például a Lúdláb és a Rigójancsi – ízvilágát idézi fel, hozzáadott cukor nélkül. A csokoládé és a meggy karakteres párosa mellett a piskótalapok között chiamagos meggyragu, valamint cukormentes, felvert tejszínből készült lágy krém adja a desszert különlegességét.
A torták elkészítése rendkívül időigényes: az országtorta mintegy hat óra, míg a cukormentes változat három-négy óra alatt készül el. Garabics Richárd tájékoztatása szerint a cukrászdában ebben az időszakban körülbelül 230 tortát készítenek, ebből 130 darab dobos, 100 cukormentes változat fogy el. Az árak cukrászdánként eltérhetnek, de jellemzően 1700–2000 forint körül mozognak szeletenként.
A receptek a minőség megőrzése érdekében csak 2026 elejétől lesznek nyilvánosak, addig kizárólag az Ipartestület tagjai készíthetik el a győztes tortákat.