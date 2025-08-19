Mától kapható Magyarország Tortája - mutatjuk, milyen ízekből áll

A Magyar Cukrász Ipartestület 2025-ben immár tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt. Az idei kiírás középpontjában a „Dobostorta 140” témakör állt, amellyel a szervezet Dobos C. József hungarikummá nyilvánított ikonikus remekműve, valamint a világhírű mester munkássága előtt tisztelgett.

Augusztus 19-től Magyarország Tortája cukros és cukormentes változatban is elérhető

Fotó: Haraszti Gábor

Magyarország tortája pálinkát is tartalmaz

A győztes alkotás, a „DCJ stílusgyakorlat” a hagyomány és innováció egységét képviseli: a meggy, a csokoládé és a karamell markáns ízvilága, a vertikális építkezés és a kontrasztokra épülő ízharmónia mind azt a célt szolgálják, hogy a fogyasztó ne csupán egy desszertet kapjon, hanem egy komplex és emlékezetes élményt – írja közleményében a Magyar Cukrász Ipartestület.

Garabics Richárd cukrászmester munkáját fia, Bendegúz is segítette

Fotó: Haraszti Gábor

A tortát augusztus 19-től lehet megkóstolni országszerte, köztük a pápai Ricsi Cukrászdában is. Garabics Richárd cukrászmester szerint az idei országtorta az elmúlt évek egyik legkomplexebb, egyúttal legnehezebben elkészíthető desszertje.

– Dobos C. József 1885-ben, 140 évvel ezelőtt a Budapesti Országos Általános Kiállításon mutatta be tortáját a nagyközönségnek – az idei verseny e kerek évforduló előtt tisztelgett. Az ipartestülettől néhány héttel az augusztus 20-i ünnepség előtt kaptuk meg a receptet, videókkal és képekkel illusztrálva. Az országtorta a dobostorta jellegét adó alapanyagok mellett meggypürét és meggypálinkát is tartalmaz. Az egyik legnagyobb kihívást a rétegezés jelentette, hiszen nemcsak vízszintesen, hanem függőlegesen is piskóták és krémek váltakoznak benne – mondta Garabics Richárd, akinek az idei győztes alkotások elkészítésében 13 éves fia, Bendegúz volt a segítségére, mellette hálás volt munkatársainak is, akikre ebben az időszakban még nagyobb feladat hárul.

A cukormentes tortát chiamagos meggyragu és tejszínes, lágy krém jellemzi

Fotó: Haraszti Gábor

Az „Álmodozó”, a Magyarország Cukormentes Tortája verseny idei győztese olyan klasszikus édességek – például a Lúdláb és a Rigójancsi – ízvilágát idézi fel, hozzáadott cukor nélkül. A csokoládé és a meggy karakteres párosa mellett a piskótalapok között chiamagos meggyragu, valamint cukormentes, felvert tejszínből készült lágy krém adja a desszert különlegességét.