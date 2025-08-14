augusztus 14., csütörtök

Mesterséges nyelvet fejlesztenek, ami felismeri és megtanulja az ízeket

A tudósok megalkották az első mesterséges nyelvet, amely teljes egészében képes ízeket érzékelni és feldolgozni. A technológia a jövőben beépíthető lenne laboratóriumi eszközökbe a folyékony minták kémiai elemzéséhez.

A tudósok létrehozták az első mesterséges nyelvet, amely kizárólag folyékony közegben képes érzékelni és azonosítani az ízeket, utánozva az emberi ízlelőbimbók működését.

Mesterséges nyelv: az érzékelés és a tudomány jövője

A kutatók szerint automatizált élelmiszer-biztonsági rendszerekhez és betegségek korai felismeréséhez vezethet kémiai elemzés révén. A technológia a jövőben beépíthető lenne laboratóriumi eszközökbe a folyékony minták kémiai elemzéséhez. A kutatók egyúttal a „neuromorf számítástechnika” – az agy tanulási folyamatait utánzó mesterséges intelligencia – felé tett lépésnek is tekintik az újítást. A mesterséges nyelv grafén-oxid membránokból készül, amelyek rendkívül vékony szénrétegek, és molekuláris szűrőként működnek az ízek ionos változatai számára. A nagyobb részecskék szétválasztása helyett ezek a membránok lelassítják az ionok mozgását, lehetővé téve, hogy a készülék felismerje és megjegyezze az ízeket, amelyek a rendszerbe kerülnek.

Az új tanulmányban a készülék négy alapízt – édes, savanyú, sós és keserű – 72,5%-os és 87,5%-os pontossággal azonosított, míg összetettebb italok, például kávé vagy Coca-Cola esetében 96%-os pontosságot ért el. A kutatás szerint ez az első alkalom, hogy sikerült az érzékelést és az információfeldolgozást egyetlen rendszerben egyesíteni. Az egyik kutató így nyilatkozott:

Ez a felfedezés tervrajzot ad az új, biológiai ihletésű ionos eszközök létrehozásához

Áttörés az információfeldolgozásban

A készülék működése érdekes: az ízmolekulák a folyadékban ionokra bomlanak, majd hajszálnál ezerszer vékonyabb széncsatornákon haladnak át. Itt egyedi mintázatokat hoznak létre, amelyeket a rendszer felismer és eltárol. Az ionok mozgását ötszázszorosára lassították, így a „nyelv” akár 140 másodpercig is képes „emlékezni” egy ízre, nem csupán milliszekundumokig.

A kutatók egyszerűbb gépi tanulást alkalmaztak, de az eszköz maga is elvégezte a számítás egy részét, ami nagy különbség a korábbi rendszerekhez képest. Ahogy az emberi agy, a mesterséges nyelv is tapasztalattal fejlődik: minél többet „kóstol”, annál pontosabban különbözteti meg az ízeket — akár a kávé, a kóla és ezek keveréke között is. Az új mesterséges nyelv nemcsak ételek és italok ízének elemzésére alkalmas, hanem orvosi célokra is használható: segíthet a betegségek korai felismerésében, a gyógyszerek hatásának vizsgálatában, vagy azok támogatásában, akik elvesztették ízérzékelésüket. Emellett javíthatja az élelmiszer-biztonsági vizsgálatokat, az italgyártás minőség-ellenőrzését és a vízkészletek tisztaságának nyomon követését.

Bár a rendszer jelenleg még túl nagy, nem elég érzékeny, és sok energiát fogyaszt, a kutatók bíznak benne, hogy a következő évtizedben a tömeggyártás, a hatékonyság és a több érzékelő integrálása révén áttörést hozhat az egészségügy, a robotika és a környezetvédelem területén.

 

