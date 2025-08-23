Mikroműanyagok eltávolítása az ivóvízből

A Guangzhou Medical University és a Jinan University közös kutatása megdöbbentő egyszerűségű megoldást talált a csapvízben található mikroműanyagok eltávolítására. Az Environmental Science & Technology Letters folyóiratban publikált tanulmány szerint a hagyományos vízforralás és szűrés kombinációjával a mikroműanyagok akár 90%-a is eltávolítható kemény vízből, míg lágy víz esetében is 25%-os javulás érhető el. Ez különösen jó hír a magyarországi fogyasztók számára, hiszen hazánk nagy részén a közepesen kemény vagy kemény víz a jellemző.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Forralás és szűrés révén a mikroműanyagok jelentős része eltávolítható

Illusztráció: Medve Zoltán

A mikroműanyagok mindenhol jelen vannak

Mi okozza a mikroműanyag-szennyezést?

A mikroműanyagok 5 milliméternél kisebb műanyag részecskék, amelyek két fő kategóriába sorolhatók. Az elsődleges mikroműanyagok közé tartoznak a kozmetikumokban használt mikrogömbök és az ipari pelletek. A másodlagos mikroműanyagok pedig nagyobb műanyag termékek lebomlásából keletkeznek UV-sugárzás, mechanikai kopás és környezeti hatások következtében.

Magyarországon végzett kutatások azt mutatják, hogy a Dunában köbméterenként 147 mikroműanyag-részecske található, ami háromszoros növekedést jelent a korábbi mérésekhez képest. A budapesti csapvízben 1500 liternyi mintából 7-10 részecskét mutattak ki, ami nemzetközi összehasonlításban alacsony értéknek számít, de még mindig aggasztó.

Egészségügyi hatások

A mikroműanyagok sokrétű egészségügyi kockázatot jelentenek az emberi szervezet számára. Rövid távon emésztőrendszeri irritációt, gyulladásos folyamatokat és bélflóra-károsodást okozhatnak. Hosszú távú expozíció esetén még nagyobb a veszély: a hormonális zavarok, a krónikus gyulladás, az autoimmun betegségek és a rákos megbetegedések kialakulásának kockázata nőhet.

A legaggasztóbb felfedezések között szerepel, hogy mikroműanyagok kimutathatók az emberi székletben, májban, tüdőben, sőt még terhes anyák méhlepényében is. Az apró részecskék szivacsként működnek, magukhoz vonzva káros anyagokat, például nehézfémeket, ezáltal mérgezve a szervezetet.

A forralás-szűrés módszerének tudományos alapjai

A kémiai folyamat

A mikroműanyag-eltávolítás hatékonysága a kalcium-karbonát (vízkő) képződésének fizikai-kémiai folyamatán alapul. Amikor a kemény vizet forraljuk, a következő reakció játszódik le: