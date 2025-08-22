augusztus 22., péntek

Itt mintha megállt volna az idő

3 órája

Gázálarcok, védőfelszerelések – ma is hátborzongató a hidegháborús magyar óvóhely (+ fotók, videó)

Címkék#Urbex#acélajtó#Óvóhely#múlt#gázálarc

Egy ipari létesítmény mélyén rejtőzik egy hidegháborús óvóhely, amely mintha az idő egy szeletét őrizné érintetlenül.

Veol.hu

Az óvóhely szűk folyosóin áthaladva az ember hirtelen egy másik világba lép: a falak mentén sorakozó masszív, zöld acélajtók mögött a félelem és elővigyázatosság tárgyiasult formái várakoznak. Az egyik ajtón a Parancsnokság felirat feszít, emlékeztetve arra, hogy ezek a helyek nem csupán védelmi célokat szolgáltak, hanem a katonai irányítás színterei is voltak.

Az óvóhely utolsó sóhajai: Még ma is várja a katonákat
Az óvóhely utolsó sóhaja. Szinte még ma is várja a katonákat a bombabiztos rejtek
Forrás: Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában 

Az óvóhely készlete jó állapotban vészelte át az idő múlását 

A szobák belsejében a por és a fényhiány ellenére megdöbbentő rend és precizitás fogadja a látogatót. Katonai pontossággal sorakoznak a gázálarcok és a védőruhák a polcokon és ládákban, mintha a tulajdonosok bármely pillanatban visszatérnének, hogy használják őket. Az eszközök állapota meglepő: sok helyen a gumik és fémrészek még mindig épek, a gázálarcok csövei és szűrői a régi funkciót sugallják, miközben némán mesélnek a hidegháború korszakának feszültségéről, a vegyi és biológiai fenyegetettség állandó jelenlétéről.

Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában 

A ládákon és polcokon nem csupán felszerelés sorakozik, hanem a múlt technológiájának és gondolkodásmódjának tárgyi lenyomata is. Minden egyes gázálarc, kesztyű vagy maszk egy apró történet a biztonságról és a túlélésről, egy pillanatkép arról a világról, amelyben a legrosszabb forgatókönyvek lehetősége komoly tervezést követelt. A katonai létesítmény légköre, a halvány fénysugarak a réseken át és a nyikorgó acélajtók hangja egyaránt hozzájárulnak a múlt atmoszférájának átéléséhez.

A gázmaszkok sokasága
Forrás: Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában 

Ahogy az ember végigsétál a helyiségben, a csend és a rend között egyfajta tiszteletet érez azon emberekkel szemben, akik egykor itt készültek a láthatatlan fenyegetések ellen.

A fotókat készítő Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában így nyilatkozott a helyről bejegyzésében:

A helyiségben megdöbbentő mennyiségben maradtak fenn korabeli gázálarcok és védőfelszerelések, mintha csak egy pillanatra hagyták volna ott őket.  

Zöld acélajtók mögött bújik meg a múlt: Egy elfeledett óvóhely sóhajai

Fotók: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

 

