Titkos lakótársak

12 perce

Amikor a pók pontosan tudja, mikor merre vagy – meglepő igazság a házi pókokról

Tudtad, hogy a pókok figyelik a mi napi rutinunkat? A házi pókok apró, csendes lakótársaink, akik ritkán kerülnek szembe az emberrel.

Balogh Rebeka

A házi pókok apró, rejtőzködő lakótársaink, akik ritkán lépnek kapcsolatba az emberrel. Többségük nem agresszív, és nappal a sötét, csendes sarkokban bújik meg. Tevékenységüket részben az emberi jelenlét és a környezeti ingerek alakítják, így a házunk különböző pontjain lehetnek aktívak.

A pók az ember napi rutinjá követi Forrás: pexels.hu
A pókok alkalmazkodó képessége

A pókok gyakran a fürdőszobában, konyhában vagy sarkokban élnek, ahol biztonságban érzik magukat. Mozgásuk az emberi rutinhoz igazodik: amikor az emberek alszanak vagy keveset mozognak, a pókok aktívabbak.

Ezek a kis ragadozók érzékelik az ember jelenlétét, és a saját „rutinjukat” úgy alakítják, hogy elkerüljék a találkozást. A megszokott pályájukat követik, hogy ne kerüljenek az ember közvetlen közelébe és biztonságban maradjanak.

Ha például szokatlan időben megyünk a fürdőbe, előfordulhat, hogy összefutunk velük – nem azért, mert „követnének”, hanem mert a megszokott útvonalukat kereszteztük és a rutin megszakítása miatt kerülnek a szemünk elé.

 

