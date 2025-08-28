augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultikus horror

1 órája

Silent Hill visszatér a vászonra: James Sunderland rémei ismét életre kelnek

Címkék#játék#Christopher Gans#James Sunderland#Silent Hill#film#horror

James Sunderland újra visszatér, ahol nemcsak a köd és a szörnyek, hanem belső démonjai is fenyegetik. A Silent Hill új filmje az ikonikus rémségeket és a játékból ismert képeket kelti életre.

Balogh Rebeka

Az elmúlt években újra fény derült a „Silent Hill”-franchise-ra, amelyet hosszú ideig hanyagolt a Konami. Tavaly a „Silent Hill 2 remake” kiemelkedő sikert aratott, idén tavasszal pedig a „Return to Silent Hill” filmadaptáció került a reflektorfénybe, amely a kultikus játék történetét dolgozza fel – íra az IGN.hu.

James Sunderland a "Silent Hill" városában – a kultikus horror visszatér a mozivászonra. Forrás: sreenrant.com
James Sunderland a "Silent Hill" városában – a kultikus horror visszatér a mozivászonra.
Forrás: sreenrant.com

Silent Hill: a film világa és története

A„ Return to Silent Hill” főszereplője Jeremy Irvine, aki James Sunderlandet alakítja. A horrortörténet szerint James levelet kap halott feleségétől, amelyben arra kéri, látogassa meg a címbeli várost. A ködös településen groteszk szörnyek és a férfi belső démonai várják. A trailerben feszülten mozgó kamera, látványos rémségek és a játékból ismert képek jelennek meg, többek közt James tükör előtti arcvizsgálata. A kultikus Piramisfej szörny is feltűnik a filmben.

A filmet Christopher Gans rendezi, aki korábban a „Silent Hill: A halott város”-t is jegyezte. A forgatókönyvet Gans írta Sandra Vo-Anh és William Josef Schneider közreműködésével. A másik fontos karakter, Mary, Hannah Emily Anderson alakításában kel életre.

A magyarországi premier 2026. január 29-én lesz, de a „Silent Hill” -univerzum következő projektje, a Japánban játszódó „Silent Hill f”, már 2025. szeptember 25-én érkezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu