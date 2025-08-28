1 órája
Silent Hill visszatér a vászonra: James Sunderland rémei ismét életre kelnek
James Sunderland újra visszatér, ahol nemcsak a köd és a szörnyek, hanem belső démonjai is fenyegetik. A Silent Hill új filmje az ikonikus rémségeket és a játékból ismert képeket kelti életre.
Az elmúlt években újra fény derült a „Silent Hill”-franchise-ra, amelyet hosszú ideig hanyagolt a Konami. Tavaly a „Silent Hill 2 remake” kiemelkedő sikert aratott, idén tavasszal pedig a „Return to Silent Hill” filmadaptáció került a reflektorfénybe, amely a kultikus játék történetét dolgozza fel – íra az IGN.hu.
Silent Hill: a film világa és története
A„ Return to Silent Hill” főszereplője Jeremy Irvine, aki James Sunderlandet alakítja. A horrortörténet szerint James levelet kap halott feleségétől, amelyben arra kéri, látogassa meg a címbeli várost. A ködös településen groteszk szörnyek és a férfi belső démonai várják. A trailerben feszülten mozgó kamera, látványos rémségek és a játékból ismert képek jelennek meg, többek közt James tükör előtti arcvizsgálata. A kultikus Piramisfej szörny is feltűnik a filmben.
A filmet Christopher Gans rendezi, aki korábban a „Silent Hill: A halott város”-t is jegyezte. A forgatókönyvet Gans írta Sandra Vo-Anh és William Josef Schneider közreműködésével. A másik fontos karakter, Mary, Hannah Emily Anderson alakításában kel életre.
A magyarországi premier 2026. január 29-én lesz, de a „Silent Hill” -univerzum következő projektje, a Japánban játszódó „Silent Hill f”, már 2025. szeptember 25-én érkezik.
