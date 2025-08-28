Silent Hill visszatér a vászonra: James Sunderland rémei ismét életre kelnek

Az elmúlt években újra fény derült a „Silent Hill”-franchise-ra, amelyet hosszú ideig hanyagolt a Konami. Tavaly a „Silent Hill 2 remake” kiemelkedő sikert aratott, idén tavasszal pedig a „Return to Silent Hill” filmadaptáció került a reflektorfénybe, amely a kultikus játék történetét dolgozza fel – íra az IGN.hu.

James Sunderland a "Silent Hill" városában – a kultikus horror visszatér a mozivászonra.

Forrás: sreenrant.com

Silent Hill: a film világa és története

A„ Return to Silent Hill” főszereplője Jeremy Irvine, aki James Sunderlandet alakítja. A horrortörténet szerint James levelet kap halott feleségétől, amelyben arra kéri, látogassa meg a címbeli várost. A ködös településen groteszk szörnyek és a férfi belső démonai várják. A trailerben feszülten mozgó kamera, látványos rémségek és a játékból ismert képek jelennek meg, többek közt James tükör előtti arcvizsgálata. A kultikus Piramisfej szörny is feltűnik a filmben.

A filmet Christopher Gans rendezi, aki korábban a „Silent Hill: A halott város”-t is jegyezte. A forgatókönyvet Gans írta Sandra Vo-Anh és William Josef Schneider közreműködésével. A másik fontos karakter, Mary, Hannah Emily Anderson alakításában kel életre.

A magyarországi premier 2026. január 29-én lesz, de a „Silent Hill” -univerzum következő projektje, a Japánban játszódó „Silent Hill f”, már 2025. szeptember 25-én érkezik.