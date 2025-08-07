augusztus 7., csütörtök

Remény, erő, emberség – ilyen lett a James Gunn-féle Superman

James Gunn rendezőként új fejezetet nyitott a DC-univerzumban a 2025-ös Superman-filmmel, amely friss szemlélettel és érzelmes hangvétellel közelít a világ legismertebb szuperhőséhez.

Veol.hu

A történet nem a megszokott eredettörténettel kezdődik: Krypton már elpusztult, Clark Kent pedig régóta a Föld védelmezője. A film elején már három éve aktívan tevékenykedik Supermanként, miközben hétköznapi emberként a Metropolisban működő Daily Planet újságírója, és kapcsolatban áll Lois Lane-nel, aki már tudja a titkát.

Milyen az új Superman?

David Corenswet hiteles és szerethető Supermanként mutatkozik be. Figurája nem sötét vagy önmarcangoló, hanem épp ellenkezőleg: jóindulatú, idealista és meglepően emberi. A film egyik legnagyobb erőssége, hogy ezt az „elavultnak” tartott jóságot képes modern keretben bemutatni – és működik. Rachel Brosnahan Lois Lane-je okos, talpraesett és aktív résztvevője a cselekménynek, nem csak a főhős szerelmi érdeklődésének díszlete. A film főgonosza Lex Luthor, akit Nicholas Hoult alakít kiválóan. Luthor ezúttal nem csupán zseniális, hanem nyugtalanítóan karizmatikus is – modern techmilliárdosként ábrázolva jól illeszkedik a mai világ hatalomról alkotott képéhez. A történetben fontos szerepet kap egy geopolitikai konfliktus is, amely nem csak hátteret ad a szuperhős-akciónak, hanem aktuális társadalmi kérdéseket is érint.

A látványvilág élénk és dinamikus, a fények, színek és a grandiózus díszletek egyszerre idézik meg a klasszikus Superman-hangulatot és egy modern, szuperhősökkel teli világot. Bár a film harmadik felvonása kissé túlzsúfolttá válik – sok szereplő, sok csúcspont és túl sok CGI –, az érzelmi szál még ekkor is működik. A mellékszereplők, például Krypto, a szuperkutya, különleges bájt adnak a történetnek, még ha nem is mindenkinek a kedvencei. Bár az új színész nem körözheti le Henry Cavill-t, de mégis méltó helyet kap a DC univerzum hősének szerepében.

 

 

