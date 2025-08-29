„Puding vagyok! Meghódítom a Bakonyt!” – kislánya és az ő óvodástársai integettek a létrás rekordernek (galéria, videó)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a létrás rekorder több mint 10 év után újabb rekordnak vágott neki, azt nyilatkozta lapunknak, hogy ez lesz az utolsó ilyen vállalkozása. A 43 éves édesapa szobafestő és nagyon szeret létrázni, azaz a kettőslétra tetején állva lépkedni. Ezúttal oda is kötötte mindkét lábfejét a létrához. Nem csoda, a táv, amit le akar küzdeni, több mint 5 kilométeres. A várpalotai kálváriától a királyszállási pihenőhöz akar eljutni. Elmondta, miért.

Szobafestő a Bakony meghódításának különleges csúcsán. Sárközi Istvánnak a kislánya biztatásképp zászlót adott át és óvodástársai is integettek a rekordernek, Pudingnak.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Amikor találkoztunk Sárközi Istvánnal, a Vitéz Csöngey Károly emlékmű közelében lépdelt a tési úton. A teherautókat vezetők lelassítottak mellett és ő kényelmesen elbeszélgetett velük, hiszen a létra, a ketteslétra révén egy magasságba került fülkéikkel.

Szobafestő a Bakony meghódításának különleges csúcsán

Sziasztok! Puding vagyok. Meghódítom a Bakonyt!

– köszöntötte olvasóinkat videós nyilatkozatában a szobafestő, aki pénteken mintegy 260 méteres szintkülönbséget küzd le.

Sokan készítettek fotókat a tési úton létrával oldalazó édesapáról.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Korábbi sikeres rekordkísérlete adhatott neki erőt ehhez. Támogatást pedig a várpalotai polgárőrség, ugyanis biztonságos haladására ügyelnek embereik.

A szobafestő kislánya is szurkolt Pudingnak, óvodástársaival együtt zászlókat lengetett az út szélén. Kislányától át is vett egyet az édesapa és közben figyelmesen bocsánatot kért a kicsitől, megjegyezte, hogy nem állhat meg most miatta, mert a rekord előírása, hogy ezt óránként csak öt percre teheti meg. Ezért komótosan, gyakorlottan kopogott az aszfalton a létra száraival, oldalazva.

Miért éppen létrás rekord? Miért éppen a Bakonyban?

Korábbi cikkünkben a táv részleteiről már írtunk, azonban a kihívás teljesítésének nyomós okát a helyszínen mondta el nekünk a létrás rekorder, aki már magáénak tudhat egy korábbi maratoni rekordot a létrás műfajban.

Puding azt állítja, hogy sokat köszönhet Várpalotának, hiszen itt nevelkedett, és a bakonyi városban élő sporttársainak szintén hálás, sokat kapott tőlünk, ezt állítja. Ezért a településnek, a barátainak szeretett volna most ő köszönetet mondani az újabb különleges rekorddal.