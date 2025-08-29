1 órája
„Puding vagyok! Meghódítom a Bakonyt!” – kislánya és az ő óvodástársai integettek a létrás rekordernek (galéria, videó)
Jól halad a Bakonyt ketteslétra tetején meghódító édesapa kihívása teljesítése során. Pénteken délelőtt mi is megszólítottuk a szobafestőt, a várpalotai férfit, aki városából hajnalban indult el Tés felé. Délután 5 órára érheti el célját. Kislánya és az ő óvodástársai zászlókkal integettek a rekordernek, hogy ez sikerüljön.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a létrás rekorder több mint 10 év után újabb rekordnak vágott neki, azt nyilatkozta lapunknak, hogy ez lesz az utolsó ilyen vállalkozása. A 43 éves édesapa szobafestő és nagyon szeret létrázni, azaz a kettőslétra tetején állva lépkedni. Ezúttal oda is kötötte mindkét lábfejét a létrához. Nem csoda, a táv, amit le akar küzdeni, több mint 5 kilométeres. A várpalotai kálváriától a királyszállási pihenőhöz akar eljutni. Elmondta, miért.
Amikor találkoztunk Sárközi Istvánnal, a Vitéz Csöngey Károly emlékmű közelében lépdelt a tési úton. A teherautókat vezetők lelassítottak mellett és ő kényelmesen elbeszélgetett velük, hiszen a létra, a ketteslétra révén egy magasságba került fülkéikkel.
Szobafestő a Bakony meghódításának különleges csúcsán
Sziasztok! Puding vagyok. Meghódítom a Bakonyt!
– köszöntötte olvasóinkat videós nyilatkozatában a szobafestő, aki pénteken mintegy 260 méteres szintkülönbséget küzd le.
Puding vagyok! Meghódítom a Bakonyt!Fotók: Fülöp Ildikó/Napló
Korábbi sikeres rekordkísérlete adhatott neki erőt ehhez. Támogatást pedig a várpalotai polgárőrség, ugyanis biztonságos haladására ügyelnek embereik.
A szobafestő kislánya is szurkolt Pudingnak, óvodástársaival együtt zászlókat lengetett az út szélén. Kislányától át is vett egyet az édesapa és közben figyelmesen bocsánatot kért a kicsitől, megjegyezte, hogy nem állhat meg most miatta, mert a rekord előírása, hogy ezt óránként csak öt percre teheti meg. Ezért komótosan, gyakorlottan kopogott az aszfalton a létra száraival, oldalazva.
Miért éppen létrás rekord? Miért éppen a Bakonyban?
Korábbi cikkünkben a táv részleteiről már írtunk, azonban a kihívás teljesítésének nyomós okát a helyszínen mondta el nekünk a létrás rekorder, aki már magáénak tudhat egy korábbi maratoni rekordot a létrás műfajban.
Puding azt állítja, hogy sokat köszönhet Várpalotának, hiszen itt nevelkedett, és a bakonyi városban élő sporttársainak szintén hálás, sokat kapott tőlünk, ezt állítja. Ezért a településnek, a barátainak szeretett volna most ő köszönetet mondani az újabb különleges rekorddal.
Jótékony szobafestő a meccsen
Várpalotán a Vékony Csaba Jótékonysági Emléktornán, a kispályás labdarúgótornán tavaly nyáron csaknem harminc együttes vett részt több korosztályban, és több országosan is ismert közszereplő húzott sportcipőt. Széki Attila, művésznevén Curtis az Újpest Öregfiúk csapatával érkezett, de pályára lépett Istenes Bence műsorvezető és Kamarás Norbert is. Az esemény házigazdája Király Péter színész volt.
Az elhunyt jó barátja, Sárközi István különleges módon tisztelgett az egykori sportember előtt, ugyanis a Bányász Sporttelep futópályáján egy teljes kört tett meg ketteslétrával.