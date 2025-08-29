„Puding vagyok! Meghódítom a Bakonyt!” – kislánya és az ő óvodástársai integettek a létrás rekordernek (galéria, videó)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a létrás rekorder több mint 10 év után újabb rekordnak vágott neki, azt nyilatkozta lapunknak, hogy ez lesz az utolsó ilyen vállalkozása. A 43 éves édesapa szobafestő és nagyon szeret létrázni, azaz a kettőslétra tetején állva lépkedni. Ezúttal oda is kötötte mindkét lábfejét a létrához. Nem csoda, a táv, amit le akar küzdeni, több mint 5 kilométeres. A várpalotai kálváriától a királyszállási pihenőhöz akar eljutni. Elmondta, miért.

Szobafestő a Bakony meghódításának különleges csúcsán. Sárközi Istvánnak a kislánya biztatásképp zászlót adott át és óvodástársai is integettek a rekordernek, Pudingnak.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Amikor találkoztunk Sárközi Istvánnal, a Vitéz Csöngey Károly emlékmű közelében lépdelt a tési úton. A teherautókat vezetők lelassítottak mellett és ő kényelmesen elbeszélgetett velük, hiszen a létra, a ketteslétra révén egy magasságba került fülkéikkel.

Sziasztok! Puding vagyok. Meghódítom a Bakonyt!

– köszöntötte olvasóinkat videós nyilatkozatában a szobafestő, aki pénteken mintegy 260 méteres szintkülönbséget küzd le.