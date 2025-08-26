augusztus 26., kedd

TÁBOR Fesztivál

1 órája

Szerdán indul a rockerek és motorosok nyárzáró, négynapos házibulija

Címkék#Kalapács#Depresszió#tábor fesztivál#AWS#Alsóörs

Alsóörsön már napok óta zajlik az építkezés, hogy az augusztus 27-ei kapunyitásra a színpadok, az italos és étkező pultok és a kiszolgáló létesítmények is készen várják a fesztiválozókat a Balaton partján.

Veol.hu

A TÁBOR fesztivál szerdai, augusztus 27-i nyitónapján a környék településeinek lakói – Alsóörs, Felsőörs, Balatonfüred, Lovas, Paloznak, Csopak és Balatonalmádi – lakcímkártya felmutatásával ingyenesen vehetnek részt a programokon – közölték a szervezők. 

Fotó: Szervezők

A résztvevők közül sokan a fesztiválhoz tartozó kempingben vagy a környék szálláshelyein pihennek majd. A szállásokról a fesztivál hivatalos taxiszolgáltatója biztosít könnyű kijutást 7–8 fős kisbuszokkal, a kempingezők pedig közvetlenül a helyszínen sátrazhatnak, és akár minden reggelt egy balatoni fürdőzéssel indíthatnak.

Szerdán indul a TÁBOR fesztivál

A nappali programok között vízi csapatjátékok, focikupa, bringa- és gyalogtúrák, motoros kirándulások, kézműves foglalkozások és családi versenyek is szerepelnek, a homokvár-építéstől a nyuszimotor-futamig. Lesz Lélekébresztő Istentisztelet, aszfaltrajzverseny, TÁBOR mozi, kvízdélután, beerpong és vízibomba dobálás is.

Az esték természetesen a koncerteké: szerdán Deák Bill, a Mobilmánia, az AWS és a Kalapács vezetik fel a fesztivált; csütörtökön az Edda, a Dynazty, a Leander Kills és a Zorall lép színpadra; pénteken az Ossian, a Lord, a Depresszió és a Lordi gondoskodnak a hangulatról; szombaton pedig a Clawfinger adja a nap egyik legnagyobb koncertjét, olyan zenekarok társaságában, mint a Tankcsapda, a Pokolgép és a Road. 

 

