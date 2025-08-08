44 perce
Ide még pulikkal is érdemes felmászni – Rekordok és érdekességek a Déli-Bakonyból (galéria)
Pulijaival járt be olvasónk egy újabb különleges bakonyi túraútvonalat, amit azért is ajánl Pite és Vacak gazdija, amit a hely múltjáról kiderített. Együtt sétálhatunk fel vele gondolatban vagy a példáját követve a valóságban a televíziózás történetébe vezető hegyre.
A Déli-Bakony legmagasabb hegyére, a Kab-hegyre egy csodás esti séta keretében jutott fel olvasónk, Dávid Barbara a pulijaival. Pite és Vacak is élvezte az 599 méter magas hegyet, a televíziózás történetéhez kapcsolódó helyet. Mindjárt kiderül, hogy miért érdemes a Bakonyban ide is ellátogatni, akár hétvégi kirándulás keretében. Akár a kutya, a kedvencünk is velünk jöhet otthonról, azt is megírjuk, ez miért fontos neki, a vele élőknek is.
Televíziózás – Séta és múltidézés egy különleges helyen
Több dolog miatt is különleges hely ez, a Kab-hegy. A hegy csúcsán található egy 1960-tól épített, s 1962. november 2-án átadott 220 méter magas TV-torony, melyből 20 méter az antenna – ez hazánk 4. legmagasabb építménye. A ceruza alakú tornyot 9 acélhuzal merevíti. Érdekesség, hogy a magyar televíziózás adásai 1957-ben kezdődtek el, szűk körre korlátozódva, hisz ekkoriban körülbelül csak kétezer tévékészülék volt hazánkban, s a lefedettség is rendkívül alacsony volt. A torony elkészülte után az ország 22 százaléka innen kapta a tévéadást.
Minderről olvasónk írt lapunknak és azt szintén megemlítette, hogy a nyúlánk építmény mellett láthatunk még itt egy jelenleg használaton kívüli 133 méter magasságú rádiótornyot is. A Kab-hegy harmadik nevezetessége a 2013-ban felépített, közel 10 méter magas Kinizsi-kilátó, melyről tiszta időben még a Balaton is látszik.
Hétvégi kirándulás
Különleges túrahelyek a környéken, amiket Pite és Vacak már bejárt és ezért gazdijuk ajánlja:
- meglátogatták a Csárda-hegy csodálatos őskarsztját,
- felfedezték a Pokol-likat, Savanyú Jóska, a híres betyár búvóhelyét
- rendszeresen felkeresik kedvenc kirándulóhelyünket, a Sárcsi-kutat,
- szívesen kalandoznak a Lugos-tetőn épült Molnár Gábor-kilátónál, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Bakony erdőségeire, a Kab-hegyre is.
No, most gyönyörű, tiszta idő volt, mesés kilátással. Ebben ugyan mi nem gyönyörködhettünk, de maga a kirándulás, az erdei illatok, az önfeledt szaladgálás kárpótoltak mindenért. Kívánjuk minden két- és négylábú társunknak, hogy sikerüljön minél több időt töltenie a természetben, élveznie annak gyönyörűségét és nyugalmát! Nyári vakkantással: Pite, Vacak
– írta pulijai nevében a Kab-hegyi kutyás kirándulás után olvasónk, Dávid Barbara.
Kutyás túra a Déli-BakonybanFotók: Dávid Barbara/olvasó
Kutyások, kutyameleg és a túrázás
Javában tombol a nyár. Ilyen időben még a kutyát sem verik ki és minden négylábú bundásnak sokkal inkább van kedve hűsölni – akár szárazon, akár vízben – napközben, mint a forróságban sétálgatni. A séta időpontjait a gazdik legjobb, ha kora reggelre vagy estére teszik.
A kertes házban lévő kutyáknak, így nekünk is kedvünkre van a csatangolás, sőt, szükségünk is van rá, csakúgy, mint emeletes házban élő társainknak. Mi is kíváncsiak vagyunk a körülöttünk lévő világra, a legkülönfélébb ingerekre, hogy tapasztaltabbak s ezáltal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak legyünk. Az ingerszegény környezet a mi egyéniségünknek sem tesz jót. Épp ezért gazdiék bárhova elvisznek minket, ha lehetőségük van rá
– fogalmazott Pite és Vacak nevében a gazdi.
