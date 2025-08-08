Ide még pulikkal is érdemes felmászni – Rekordok és érdekességek a Déli-Bakonyból (galéria)

A Déli-Bakony legmagasabb hegyére, a Kab-hegyre egy csodás esti séta keretében jutott fel olvasónk, Dávid Barbara a pulijaival. Pite és Vacak is élvezte az 599 méter magas hegyet, a televíziózás történetéhez kapcsolódó helyet. Mindjárt kiderül, hogy miért érdemes a Bakonyban ide is ellátogatni, akár hétvégi kirándulás keretében. Akár a kutya, a kedvencünk is velünk jöhet otthonról, azt is megírjuk, ez miért fontos neki, a vele élőknek is.

Séta a televíziózás történetének felidézésével – Kutyásoknak is ajánlhatunk különleges túrákat a Déli-Bakonyban, pulikkal kipróbált helyeket, például a Kab-hegyet.

Fotó: Dávid Barbara / Forrás: olvasó

Televíziózás – Séta és múltidézés egy különleges helyen

Több dolog miatt is különleges hely ez, a Kab-hegy. A hegy csúcsán található egy 1960-tól épített, s 1962. november 2-án átadott 220 méter magas TV-torony, melyből 20 méter az antenna – ez hazánk 4. legmagasabb építménye. A ceruza alakú tornyot 9 acélhuzal merevíti. Érdekesség, hogy a magyar televíziózás adásai 1957-ben kezdődtek el, szűk körre korlátozódva, hisz ekkoriban körülbelül csak kétezer tévékészülék volt hazánkban, s a lefedettség is rendkívül alacsony volt. A torony elkészülte után az ország 22 százaléka innen kapta a tévéadást.

Minderről olvasónk írt lapunknak és azt szintén megemlítette, hogy a nyúlánk építmény mellett láthatunk még itt egy jelenleg használaton kívüli 133 méter magasságú rádiótornyot is. A Kab-hegy harmadik nevezetessége a 2013-ban felépített, közel 10 méter magas Kinizsi-kilátó, melyről tiszta időben még a Balaton is látszik.

Hétvégi kirándulás

Különleges túrahelyek a környéken, amiket Pite és Vacak már bejárt és ezért gazdijuk ajánlja:

meglátogatták a Csárda-hegy csodálatos őskarsztját,

felfedezték a Pokol-likat, Savanyú Jóska, a híres betyár búvóhelyét

rendszeresen felkeresik kedvenc kirándulóhelyünket, a Sárcsi-kutat,

szívesen kalandoznak a Lugos-tetőn épült Molnár Gábor-kilátónál, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Bakony erdőségeire, a Kab-hegyre is.

No, most gyönyörű, tiszta idő volt, mesés kilátással. Ebben ugyan mi nem gyönyörködhettünk, de maga a kirándulás, az erdei illatok, az önfeledt szaladgálás kárpótoltak mindenért. Kívánjuk minden két- és négylábú társunknak, hogy sikerüljön minél több időt töltenie a természetben, élveznie annak gyönyörűségét és nyugalmát! Nyári vakkantással: Pite, Vacak

– írta pulijai nevében a Kab-hegyi kutyás kirándulás után olvasónk, Dávid Barbara.