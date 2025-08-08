augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Túraajánló

52 perce

Ide még pulikkal is érdemes felmászni – Rekordok és érdekességek a Déli-Bakonyból (galéria)

Címkék#Kinizsi#Dávid Barbara#bakonyi#Kab-hegy#erdőség#puli#túraútvonal#kutyás#séta#televíziózás

Pulijaival járt be olvasónk egy újabb különleges bakonyi túraútvonalat, amit azért is ajánl Pite és Vacak gazdija, amit a hely múltjáról kiderített. Együtt sétálhatunk fel vele gondolatban vagy a példáját követve a valóságban a televíziózás történetébe vezető hegyre.

Veol.hu

A Déli-Bakony legmagasabb hegyére, a Kab-hegyre egy csodás esti séta keretében jutott fel olvasónk, Dávid Barbara a pulijaival. Pite és Vacak is élvezte az 599 méter magas hegyet, a televíziózás történetéhez kapcsolódó helyet. Mindjárt kiderül, hogy miért érdemes a Bakonyban ide is ellátogatni, akár hétvégi kirándulás keretében. Akár a kutya, a kedvencünk is velünk jöhet otthonról, azt is megírjuk, ez miért fontos neki, a vele élőknek is.

Séta a televíziózás történetének felidézésével – Kutyásoknak is ajánlhatunk különleges túrákat a Déli-Bakonyban, pulikkal kipróbált helyeket, például a Kab-hegyet.
Séta a televíziózás történetének felidézésével – Kutyásoknak is ajánlhatunk különleges túrákat a Déli-Bakonyban, pulikkal kipróbált helyeket, például a Kab-hegyet.
Fotó: Dávid Barbara / Forrás: olvasó

Televíziózás – Séta és múltidézés egy különleges helyen

Több dolog miatt is különleges hely ez, a Kab-hegy. A hegy csúcsán található egy 1960-tól épített, s 1962. november 2-án átadott 220 méter magas TV-torony, melyből 20 méter az antenna – ez hazánk 4. legmagasabb építménye. A ceruza alakú tornyot 9 acélhuzal merevíti. Érdekesség, hogy a magyar televíziózás adásai 1957-ben kezdődtek el, szűk körre korlátozódva, hisz ekkoriban körülbelül csak kétezer tévékészülék volt hazánkban, s a lefedettség is rendkívül alacsony volt. A torony elkészülte után az ország 22 százaléka innen kapta a tévéadást.

Minderről olvasónk írt lapunknak és azt szintén megemlítette, hogy a nyúlánk építmény mellett láthatunk még itt egy jelenleg használaton kívüli 133 méter magasságú rádiótornyot is. A Kab-hegy harmadik nevezetessége a 2013-ban felépített, közel 10 méter magas Kinizsi-kilátó, melyről tiszta időben még a Balaton is látszik.

Hétvégi kirándulás

Különleges túrahelyek a környéken, amiket Pite és Vacak már bejárt és ezért gazdijuk ajánlja:

  • meglátogatták a Csárda-hegy csodálatos őskarsztját,
  • felfedezték a Pokol-likat, Savanyú Jóska, a híres betyár búvóhelyét
  • rendszeresen felkeresik kedvenc kirándulóhelyünket, a Sárcsi-kutat,
  • szívesen kalandoznak a Lugos-tetőn épült Molnár Gábor-kilátónál, ahonnan páratlan kilátás nyílik a Bakony erdőségeire, a Kab-hegyre is.  

No, most gyönyörű, tiszta idő volt, mesés kilátással. Ebben ugyan mi nem gyönyörködhettünk, de maga a kirándulás, az erdei illatok, az önfeledt szaladgálás kárpótoltak mindenért. Kívánjuk minden két- és négylábú társunknak, hogy sikerüljön minél több időt töltenie a természetben, élveznie annak gyönyörűségét és nyugalmát! Nyári vakkantással: Pite, Vacak

– írta pulijai nevében a Kab-hegyi kutyás kirándulás után olvasónk, Dávid Barbara.

Kutyás túra a Déli-Bakonyban

Fotók: Dávid Barbara/olvasó

Kutyások, kutyameleg és a túrázás

Javában tombol a nyár. Ilyen időben még a kutyát sem verik ki és minden négylábú bundásnak sokkal inkább van kedve hűsölni – akár szárazon, akár vízben – napközben, mint a forróságban sétálgatni. A séta időpontjait a gazdik legjobb, ha kora reggelre vagy estére teszik.

A kertes házban lévő kutyáknak, így nekünk is kedvünkre van a csatangolás, sőt, szükségünk is van rá, csakúgy, mint emeletes házban élő társainknak. Mi is kíváncsiak vagyunk a körülöttünk lévő világra, a legkülönfélébb ingerekre, hogy tapasztaltabbak s ezáltal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak legyünk. Az ingerszegény környezet a mi egyéniségünknek sem tesz jót. Épp ezért gazdiék bárhova elvisznek minket, ha lehetőségük van rá

– fogalmazott Pite és Vacak nevében a gazdi.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu