Súlyos fertőzést okoz ez a tusfürdő, ha vásároltál belőle, semmiképp se használd!

Címkék#termékvisszahívás#Müller#tusfürdő

Baktériummal való szennyezettség veszélye miatt termékvisszahívást rendelt el a gyártó Kneipp GmbH, a Müller üzletlánc közvetítésével. Az érintett termék a Kneipp Aromatusfürdő Lebensfreude, 200 ml-es kiszerelésben.

Veol.hu

A cég azt írja, a termékvisszahívást bakteriális szennyezettség miatt rendelte el. A szennyeződés különösen veszélyes lehet legyengült immunrendszerű vagy krónikus tüdőbetegségben szenvedő fogyasztók számára.

Termékvisszahívást rendelt el a Müller üzletlánc
A termékvisszahívás a Kneipp aromatusfürdőre vonatkozik
Forrás: internet

A termékvisszahívás az augusztus 6. után gyártott termékekre vonatkozik

A vásárlókat arra kérik, hogy ellenőrizzék a tubus hajtására nyomtatott gyártási számot (2506917, 2506918, 2506919), és amennyiben az érintett tételről van szó, azonnal hagyják abba a használatát. Az értékesítési időszak 2025.08.06-tól a mai napig. A terméket bármely Müller üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.

Mi az a Burkholderia cepacia?

Ez egy olyan baktérium, amely gyakran előfordul a környezetben, például vízben vagy nedves helyeken. Egészséges embereknek általában nem árt, viszont veszélyes lehet legyengült immunrendszerűekre és krónikus tüdőbetegségben szenvedőkre, mert tüdőfertőzést, gyulladást és más súlyos betegségeket is okozhat. A baktérium különösen problémás, mert ellenáll sok fertőtlenítőszernek és antibiotikumnak, így a kezelés nehéz lehet. Emiatt hívják vissza azokat a termékeket, amelyekben felbukkanhat.

 

 

