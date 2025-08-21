Súlyos fertőzést okoz ez a tusfürdő, ha vásároltál belőle, semmiképp se használd!

A cég azt írja, a termékvisszahívást bakteriális szennyezettség miatt rendelte el. A szennyeződés különösen veszélyes lehet legyengült immunrendszerű vagy krónikus tüdőbetegségben szenvedő fogyasztók számára.

A termékvisszahívás a Kneipp aromatusfürdőre vonatkozik

Forrás: internet

A termékvisszahívás az augusztus 6. után gyártott termékekre vonatkozik

A vásárlókat arra kérik, hogy ellenőrizzék a tubus hajtására nyomtatott gyártási számot (2506917, 2506918, 2506919), és amennyiben az érintett tételről van szó, azonnal hagyják abba a használatát. Az értékesítési időszak 2025.08.06-tól a mai napig. A terméket bármely Müller üzletbe vissza lehet vinni, ahol a vételárat blokk nélkül is visszatérítik.